Salvaiciclisti al sindaco di Pinerolo: “Facciamo una zona 30 alla Serena”

Pinerolo ha 298 metri di strade trasformate in zona 30. Troppo poche secondo il gruppo Salvaiciclisti Pinerolese, che chiede al sindaco di fare una zona simile alla Serena.

“Vi è la presenza di diversi edifici scolastici contigui, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, fino a lambire la scuola per l’infanzia ‘Montessori’” scrive il gruppo. L’intervento potrebbe essere attuato con fondi regionali, partecipando a un bando per la riqualificazione degli spazzi pubblici. Salvaiciclisti ritiene anche di poterlo sposare alla futura realizzazione dello Spazio Sportivo Polivalente Serena, vincitore del Bilancio Partecipativo 2021, nonché all’eventuale creazione di orti urbani.

In questa zona, il limite di velocità scende a 30 km/h e vanno previste aree e percorsi esclusivamente pedonali e ciclabili.

In questo progetto si potrebbe inserire anche il percorso numero 2 delle Green Ways progettata dalla scuola Silvio Pellico, che collega l’edificio a piazza Garibaldi. Il gruppo ha fornito al Comune uno schema tecnico della sua proposta (riportato nella foto in fondo all’articolo) e proposto un patto al sindaco per tradurla in realtà.

Il primo cittadino Luca Salvai apre all’ipotesi e si dice pronto a discuterne anche se precisa: “Io le zone 30 le vedo bene in aree residenziali dove non ci sono grosse vie di scorrimento, come Borgo Madonnina”.