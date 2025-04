Energia in città: proseguono i lavori della nuova cabina IRETI per potenziare la rete elettrica di Torino

Sono arrivati negli scorsi giorni, con un trasporto speciale, i due trasformatori destinati alla nuova cabina primaria IRETI in costruzione in strada Vicinale di Cascinette, nella periferia nord della città: si tratta di un'importante tappa per un'opera strategica per la rete elettrica cittadina e che potrà migliorarne la potenza e la resilienza.

La nuova infrastruttura rappresenterà un nodo cruciale del sistema: punto di raccordo per tre linee di alta tensione, permetterà di aumentare la potenza elettrica distribuita alla rete di Torino, per una potenza nominale di oltre 120 MVA.

Il progetto prevede un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro e coinvolge attualmente 20 imprese e fino a 200 lavoratori impiegati nelle diverse fasi del cantiere. Una volta completata, la cabina, che si estende su una superficie complessiva di 2.200 mq, sarà in grado di trasformare l’energia elettrica da Alta a Media Tensione, assicurando l’alimentazione fino a 60.000 utenze.

L'entrata in funzione della cabina, prevista per l'inizio del 2026, rappresenterà un importante passo avanti verso una rete elettrica più affidabile e resiliente, in linea con gli obiettivi di sviluppo di IRETI e del Gruppo Iren.