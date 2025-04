Pmi torinesi e decarbonizzazione: scende in campo la Camera di Commercio, ma c'è poco tempo

Obiettivo decarbonizzazione per le pmi torinesi

Scade il 30 giugno 2025 la possibilità per le pmi torinesi dei settori agroalimentare e meccatronica di partecipare gratuitamente al progetto “MC0” (Mission Carbon 0), che accompagna le aziende in un concreto percorso di decarbonizzazione.

Il progetto, gratuito per le aziende grazie al cofinanziamento del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI –A Italia-Francia (ALCOTRA) 2021-2027, prevede:

- la misurazione con uno strumento specifico dei dati energetici ed emissivi dell’azienda utili alla valutazione delle emissioni totali

- l’elaborazione dei dati per determinare l’impronta emissiva delle singole imprese

- la redazione di un report di diagnosi delle emissioni e di un piano d’azione (roadmap) personalizzato

- il supporto nell'implementare un piano d’azione ed eventuali adeguamenti.

Prevista anche un’attività di accompagnamento collettivo che potrà rappresentare un utile punto di partenza per successivi percorsi quali la certificazione delle emissioni, la carbon neutrality, la qualificazione in ambito ESG o l’accesso agli incentivi previsti da misure di finanziamento, come il Piano Transizione 5.0.

Le imprese sono invitate a presentare una manifestazione d’interesse compilando entro lunedì 30 giugno un modulo di domanda e una lettera di impegno disponibili sul sito della Camera di commercio di Torino.