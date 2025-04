Meteo, un "ponte" al sole: assaggio d'estate nel fine settimana

Assaggio d'estate. Per tutta la settimana l'alta pressione presente sull'Europa centrale si rinforzerà con il contributo di un'alta pressione nordafricana, regalandoci il primo assaggio di estate proprio nel ponte del 1° Maggio.

A Torino quindi avremo questa situazione. Oggi, lunedì 28 aprile, al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con qualche pioggia o rovescio intenso sui settori alpini e pianure limitrofe, in esaurimento già dalla mattina stessa, rasserenamenti sempre più ampi dal pomeriggio. Temperature ancora fresche e con massime che oscilleranno tra 20 e 23 °C sulle pianure. Venti deboli in prevalenza dai settori orientali.

Da domani martedì 29 aprile a domenica 4 maggio, il tempo andrà stabilizzandosi sempre di più, con ancora qualche rovescio pomeridiano sui rilievi tra martedì e mercoledì. Poi l'alta pressione prenderà possesso dell'intero Mediterraneo centrale mantenendo condizioni stabili e per lo più soleggiate per tutto il ponte del 1° Maggio. Qualche incrinatura si avrà soltanto a partire da domenica.

In questo contesto le temperature si alzeranno anche 5 o 6 gradi oltre la media, grazie all'afflusso di aria calda dal nord Africa, per un vero e proprio assaggio di estate anticipata. I valori si alzeranno sempre più a partire da domani per raggiungere il culmine attualmente tra sabato e domenica, specialmente in montagna. Le massime dunque saranno comprese tra i 23/25 °C di domani e i 28/29 di sabato e domenica, mentre le minime saranno comprese tra 10 e 16 °C.

Venti pressochè assenti o deboli variabili e a regime di brezza.

