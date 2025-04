Pavone Canavese, il Comune mette all'asta l'immobile dell'ex IPAB

Il Comune di Pavone Canavese mette in vendita l’immobile ex IPAB in Piazza del Municipio 7/8/9 per 124 mila euro. Tale immobile è stato utilizzato fino al 2022 come sede della Biblioteca Comunale, trasferita poi in Via Giuseppe Quilico 1, e come foresteria utilizzata ad esempio dagli atleti del Canoa Club di Ivrea.

La decisione del Comune è stata quella di mettere in vendita l’immobile per un duplice motivo:

quello di ridurre gli oneri di manutenzione di uno stabile che dal 2022 è rimasto inutilizzato

recuperare risorse da destinare ai lavori di ristrutturazione di due importanti luoghi pubblici: il Museo nel Centro Culturale d’Andrade ed il Centro Aperto presso l’ex Asilo Quilico, ora sede di associazioni e dell’ambulatorio infermieristico.

L’immobile si trova nella zona del centro storico del Comune di Pavone Canavese in posizione fronteggiante la piazza del municipio, alla destra della meravigliosa e possente chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo del 1826 ed ai piedi del dominante castello di Pavone del 1100 splendente anche per mano di Alfredo D’Andrade che nel 1888 ne curò la prima ristrutturazione.

È un immobile a tre piani fuori terra, probabilmente nato come casa padronale canavesana della seconda metà del 700, che ha subìto, nel corso degli anni, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per rendere gli spazi utilizzabili sulla base delle destinazioni d’uso specificatamente richieste ed indispensabili; è oggi accatastato come unica unità immobiliare con destinazione d’uso posta a civile abitazione (categoria A/3, consistenza 13,5 vani e superficie catastale pari a 258Mq).

"La vendita di immobili di proprietà pubblica è purtroppo spesso l’unica soluzione percorribile quando non si trova una destinazione adeguata che permetta all’ente pubblico di poter gestire le spese di mantenimento e manutenzione - spiegano dall'Amministrazione -. Da tempo, infatti, anche recenti disposizioni UE esortano le amministrazioni ad ottimizzare le spese di gestione nell’ambito del patrimonio immobiliare. Da qui la costante crescita del mercato dei beni pubblici posti all’asta."