Cane tenuto alla catena: padrone multato a Nichelino

Tolleranza zero. A Nichelino è stata elevata la prima multa in Piemonte per la violazione del nuovo regolamento comunale contro la detenzione dei cani alla catena.

L'importo della sanzione è di 165 euro. Il caso è emerso grazie a una segnalazione all'ufficio tutela animali. Durante un sopralluogo della polizia locale, accompagnata dall’assessore Fiodor Verzola, è stato trovato un cane in condizioni di forte disagio: sporco, immobilizzato da una catena troppo corta e privo della possibilità di muoversi liberamente.

L’animale è stato liberato immediatamente ed è ora sotto osservazione veterinaria da parte dell'Asl, in attesa degli esiti degli accertamenti clinici. Il Comune di Nichelino ha recentemente inasprito le regole per la tutela degli animali domestici, vietando l’uso continuativo della catena come mezzo di contenimento.

Una norma che punta a garantire il benessere animale e a prevenire casi di maltrattamento. La vicenda lancia un messaggio chiaro: chi non rispetta i diritti degli animali sarà sanzionato.