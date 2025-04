Bimbimbici arriva a Ivrea: si parte dai giardini Giusiana

La FIAB Canavese, associazione ciclo ambientalista che fa parte della rete delle circa 200 associazioni locali di FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta., in collaborazione con il Comune di Ivrea, invita tutti i bambini delle scuole elementari a partecipare a BIMBIMBICI, domenica 11 maggio 2025.

BIMBIMBICI è una manifestazione nazionale promossa dalla FIAB per incoraggiare l’uso della bicicletta e promuovere la mobilità attiva tra i giovani. L’evento, patrocinato dal Ministero della Salute e sostenuto dalla Società Italiana di Pediatria, mira a favorire uno stile di vita più salutare, rendere le città più vivibili e combattere la sedentarietà tra i giovani e i giovanissimi.

Il Comune di Ivrea ha accolto con entusiasmo questa proposta, rivolta a tutti gli alunni delle scuole elementari del territorio. L’appuntamento è alle ore 14.30 presso la Torre campanaria di Santo Stefano ai Giardini Giusiana.

Il percorso, di circa 4 chilometri, prevede una gincana, giochi e una merenda per tutti, offerta dall’ “Associazione Piccolo Carro”.

Si tratta di un’occasione speciale per famiglie e bambini di divertirsi, condividere momenti insieme, pedalare in sicurezza e sviluppare un’abitudine salutare in un ambiente allegro e spensierato.