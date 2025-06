A Oulx torna la Festa del Maggiociondolo

Ad Oulx, comune dell'Unione Montana Alta Valle di Susa, sabato 21 e domenica 22 giugno si rinnova la tradizionale Festa del Maggiociondolo, un evento che celebra la spettacolare fioritura di questo albero caratteristico delle alpi piemontesi. La manifestazione, giunta alla sua quindicesima edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per residenti e turisti, trasformando il centro del paese in un vivace mercato all'aperto ricco di colori, profumi and tradizioni locali. Il maggiociondolo, con i suoi caratteristici grappoli di fiori gialli che decorano i versanti montani, diventa il protagonista assoluto di un weekend dedicato alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.



L'evento si distingue per la grande fiera con esposizione che animerà le vie del centro storico, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nell'autentica atmosfera montana attraverso numerose bancarelle e stand espositivi. Come sottolinea l'assessore Thomas Martin: "Benissimo l'organizzazione di questa fiera nel nostro comune che vedrà la presenza di molte bancarelle con il gusto della montagna e dei suoi sapori. La manifestazione non è solo un momento di festa, ma rappresenta anche un'importante vetrina per i produttori locali, gli artigiani e tutti coloro che mantengono vive le tradizioni del territorio alpino, contribuendo significativamente all'economia locale e alla promozione turistica della valle".



La Festa del Maggiociondolo si configura come molto più di una semplice fiera: è un'autentica celebrazione dell'identità montana che caratterizza l'Alta Valle di Susa. Il presidente dell'Unione Montana Alta Valle di Susa, Mauro Carena, evidenzia l'importanza strategica di questi eventi: "Queste fiere sono l'occasione turistica per far apprezzare le nostre tradizioni, gastronomia e territorialità". Durante il weekend, i visitatori potranno infatti degustare le specialità culinarie tipiche della zona, dai formaggi d'alpeggio ai salumi tradizionali, dai dolci della tradizione piemontese ai vini locali, il tutto in un contesto paesaggistico di rara bellezza dove i colori dorati del maggiociondolo in fiore si stagliano contro lo sfondo delle vette alpine.



L'evento rappresenta inoltre un'opportunità preziosa per valorizzare il turismo sostenibile e la scoperta lenta del territorio montano. Le bancarelle e gli espositori presenti alla fiera offriranno ai turisti la possibilità di acquistare prodotti genuini a chilometro zero, manufatti artigianali e oggetti che raccontano la storia e la cultura locale. La manifestazione contribuisce così a rafforzare il legame tra comunità locale e visitatori, promuovendo un modello di turismo responsabile che rispetta l'ambiente e sostiene l'economia del territorio. Con la sua quindicesima edizione, la Festa del Maggiociondolo si conferma come uno degli eventi più significativi del calendario turistico dell'Alta Valle di Susa, capace di attrarre visitatori da tutto il Piemonte e dalle regioni limitrofe, desiderosi di vivere un'esperienza autentica immersi nella natura e nelle tradizioni alpine.