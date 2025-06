Creatività in piazza: laboratori gratuiti per la Giornata Internazionale delle Arti

Sabato 21 giugno, Piazza Arbarello a Torino si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. In occasione della Giornata Internazionale delle Arti, Nuova Acropoli Torino ODV, con il patrocinio della Circoscrizione 1, propone un pomeriggio all’insegna dell’arte e della creatività, con attività gratuite rivolte a bambini, ragazzi e adulti.

Dalle 17 alle 20, i volontari dell’associazione accoglieranno i partecipanti con giochi e laboratori pensati per raccontare l’arte come linguaggio universale, capace di unire e ispirare. Due i workshop guidati in programma: alle 18 “Puzzle di Acquerelli” e alle 19 “Parole fatte ad arte”, entrambi su prenotazione.

Non mancherà lo spazio per l’ascolto attivo dei cittadini con l’iniziativa “Fai la tua pARTE - proposte Flash per la Piazza”, che invita tutti a condividere idee per rendere Piazza Arbarello più bella e partecipata.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel./WhatsApp: 3515510803 – Email: torino@nuovaacropoli.it

Sito web: www.nuovaacropoli.it