FILM - "Thunderbolts*", così la Marvel torna in forma con una squadra di outsider

Thunderbolts*, il film della Marvel diretto da Jake Schreier riunisce un'improbabile squadra di antieroi composta da Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Reclutati da Valentina Allegra de Fontaine per una missione segreta, questi emarginati, segnati da un passato difficile, scoprono troppo tardi di essere caduti in una trappola mortale. Intrappolati in una situazione in apparenza senza soluzioni, i Thunderbolts* devono fare i conti con i loro demoni interiori e con un pericolo che minaccia non solo loro, ma il mondo intero. Le tensioni all'interno del gruppo crescono, alimentate da vecchie rivalità, traumi irrisolti e una fiducia reciproca che vacilla a ogni passo. Mentre il confine tra alleato e nemico si assottiglia, ognuno di loro dovrà scegliere se combattere per la propria sopravvivenza o se decidere di mettere da parte le proprie differenze per diventare qualcosa di più di semplici pedine.

RECENSIONE

Dopo molta attesa è uscito nelle sale Thunderbolts*, il film che molto probabilmente darà definitivamente avvio alla cosiddetta quinta fase del Marvel Cinematic Universe, ripescando i Thunderbolts*, un gruppo di supereroi emarginati che sono apparsi per la prima volta nei fumetti della Marvel negli anni 90.

Dopo una serie di insuccessi, con Thunderbolts* molto probabilmente la Marvel è tornata sul binario giusto ricuperando il sentimento nostalgico che aveva caratterizzato la saga degli Avengers, ma miscelandolo con un'ironia che si intona molto bene con lo stile della pellicola. Thunderbolts* ripesca anche alcuni personaggi della Marvel che si erano un pò persi per strada come ad esempio Yelena Belova, che è la protagonista del film ma che fino a questo momento avevamo solo visto in Black Widow-Vedova Nera, e che molto probabilmente è destinata a raccogliere la sua eredità in questa nuova fase del MCU.

Thunderbolts*, oltre che voler dare il via alla nuova fase della Marvel, intende tornare anche ai canoni del passato, costruendo di fatto una squadra che sostituisca gli Avengers, con la sostanziale differenza che invece che essere composta da eroi è costituita da antieroi che devono affrontare il proprio oscuro passato, dando un tono così maggiormente cupo al film.

La Marvel sembra sulla buona strada per ritornare al successo dopo una serie di prodotti che oltre a non aver reso bene al botteghino non sono piaciuti né al pubblico e né alla critica. Thunderbolts*, rivitalizzando lo stile Marvel, risulta divertente e incisivo, miscelando gag tipiche del genere con alcuni temi sociali azzecca una ricetta che sembra soddisfare sia pubblico che critica.

TITOLO: Thunderbolts*

TITOLO ORIGINALE: Thunderbolts*

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: Walt Disney Studios Motion Pictures

PAESE DI PRODUZIONE: Usa

GENERE: azione, fantascienza, avventura

REGIA: Jake Schreier

CAST: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Julia Louis-Dreyfus.

DURATA: 126 minuti

VOTO: 3,5/5