Al via il concorso artistico “Giulio Santinelli” 2025, il tema è “I nostri amici animali”

La Fondazione Giubileo per la Cultura Ets lancia il nuovo concorso artistico “Giulio Santinelli”, l’iniziativa voluta e pensata per valorizzare il talento creativo dei giovani dai 6 ai 29 anni, promuovendo la produzione di opere originali e contribuendo concretamente all’idea che fare arte è un lavoro e, come tale, debba essere riconosciuto e sostenuto.

I nostri amici animali

Il tema dell’edizione 2025 è “I nostri amici animali”: un invito a riflettere sul rapporto tra esseri umani e animali – domestici e selvatici – in un dialogo artistico che spazia tra poesia, pittura, fotografia, musica, poesia, letteratura, collage, audiovisivi, scultura e ogni altra forma di espressione creativa. Il rispetto per il mondo animale è da sempre centrale nella missione della Fondazione, che considera la sensibilità verso ogni forma di vita un valore culturale fondante.

"Con il concorso Santinelli vogliamo lanciare un messaggio chiaro: l’arte è un linguaggio potente e un mestiere che merita riconoscimento e sostegno. Crediamo nella creatività dei giovani come seme di futuro e vogliamo offrire loro uno spazio dove esprimersi con libertà, rispetto e coraggio" afferma Gabriele Cresta, direttore Fondazione Giubileo per la Cultura Ets.

Un concorso dedicato ai più giovani

Il concorso è aperto a tutti i giovani, divisi in sei fasce di età: 6–9 anni | 10–13 anni | 14–17 anni | 18–21 anni | 22–25 anni | 26–29 anni. Ogni partecipante potrà presentare una sola opera originale, accompagnata dalla documentazione richiesta. La scadenza per l’invio è fissata alle ore 18 del 31 maggio 2025.

Premi e giuria

In palio un montepremi complessivo di 3.500 euro, suddiviso in premi assegnati ai vincitori di ogni fascia di età che saranno valutati da una giuria di esperti per originalità, ispirazione, sostenibilità dei materiali e aderenza al tema. Tutte le opere presentate per il Concorso saranno esposte all’interno delle Aree Mostra della Fondazione, in un allestimento originale che esalti il pregio dei lavori e li elevi alla dignità di opere realizzata non già da ragazzi ma da artisti affermati. Durante tutta la durata della mostra, che sarà inaugurata il 14 giugno 2025, sarà possibile per i visitatori votare la loro opera preferita. L’opera che avrà ricevuto più voti vincerà l’ambito Premio del Pubblico, ammontante a 800 euro. L’invito pertanto è a partecipare e a invitare amici e parenti a venire a votare per il proprio lavoro. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 20 settembre 2025, alle 15, presso la sede della Fondazione in corso Bramante 58/7 a Torino.

Spazi a disposizione del Terzo Settore

La Fondazione Giubileo per la Cultura Ets, nuova protagonista della scena culturale torinese, nasce il 17 gennaio 2025 con l’obiettivo di promuovere la cultura come strumento di crescita condivisa e accessibile. In dialogo con scuole, associazioni e altri enti del Terzo Settore, la Fondazione mette a disposizione i propri spazi per accogliere progetti, iniziative ed eventi culturali che arricchiscano il territorio e coinvolgano la cittadinanza. Il cuore pulsante delle sue attività è lo spazio “Giubileo Incontri”, che nei suoi primi mesi ha già ospitato mostre di rilievo, come quelle dedicate ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e al Centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. Vuoi realizzare un progetto culturale negli spazi della Fondazione? Candida la tua iniziativa scrivendo a: info@fondazionegiubileo.it.