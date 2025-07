Aurora, l’ex Mercato dei fiori si rimette in forma: arriva la nuova palestra GoFit [FOTO]

L’ex mercato dei fiori di Torino si rimette in forma. Entro il prossimo autunno, infatti, la struttura di via Perugia all’angolo con via Verona assumerà la sua nuova veste: una palestra di ultima generazione, griffato GoFit.

Lavori conclusi a ottobre

I lavori, eseguiti dalla Secap, sono iniziati a gennaio e si concluderanno verso ottobre. “Si tratta di un grande intervento sviluppato in un rapporto positivo tra pubblico e privato e che riqualifica il quartiere”, commenta il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “Lo sport è veicolo dalla forte funzione sociale e tutto il quartiere sta trovando una nuova vocazione: sta vivendo una traiettoria di rigenerazione urbana importante”.

Più che una palestra, addirittura un centro sportivo, in ossequio al permesso di costruire in deroga, approvato dal Consiglio Comunale.

A beneficiarne, un intero stabile dismesso da tempo e in totale stato di abbandono, che ora sarà riportato a nuova luce dal Gruppo spagnolo.

20 milioni di investimento

Il progetto riconverte l’edificio preesistente attraverso un riuso adattivo che mira a preservare il patrimonio architettonico, riducendo al contempo l'impatto ambientale legato alla demolizione e alla costruzione ex novo. La superficie totale è di 7.251 metri quadri, in un edificio di due piani di cui uno fuori terra.

L’importo dei lavori è di circa 15 milioni di euro, per un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione di opere interne ed esterne per una nuova distribuzione degli spazi e modifica del volume del corpo centrale: ai piani terreno e primo ci sarà la nuova palestra, mentre il piano interrato, in precedenza destinato a magazzino dei fiori e cantine, sarà adibito a parcheggio.

Le caratteristiche del centro sportivo

Il centro sportivo è costituito da una sala fitness di 1.600 metri quadri, 3 sale per attività guidate, 1 sala per bambini, 1 area per l’allenamento personale e un’altra per il pilates con macchina, 2 piscine coperte (una vasca per corsi di nuoto da 100 mq e una vasca per il nuoto libero da 312,50 mq), una SPA da 100 m2, una ludoteca di 250mq, una caffetteria.



Altri interventi di riqualificazione

Ma i benefici per il quartiere e la sua riqualificazione non si fermano qui: è previsto infatti anche il rifacimento del piazzale di fronte, con opere di urbanizzazione, da parcheggio asfaltato ad area verde su corso Verona. La riqualificazione dell’area mantiene parte del parcheggio, riconvertendo gran parte del suolo a verde: un giardino pubblico con spazi fitness e gioco dei bambini, prato, nuove piantumazioni, aree relax. Sarà inoltre realizzata una pista ciclabile connessa a quelle esistenti.