Angrogna: container in fuoco vicino alla Vaccera

Ci sono volute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato questo pomeriggio (martedì 8 luglio) in località Sabbiona nel Comune di Angrogna, non lontano dalla Vaccera.

In prossimità di una casa, infatti, hanno preso fuoco due container di materiale edile ed elettrico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Luserna San Giovanni e di Pinerolo che hanno domato le fiamme, prima che si propagassero, spinte dal forte vento odierno.