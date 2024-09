Peperone di Carmagnola e peperone pugliese, una grande accoppiata

Il peperone è una delle eccellenze gastronomiche del territorio italiano e dal 30 agosto all’8 settembre Carmagnola organizza la 75esima edizione della Fiera Internazionale del Peperone di Carmagnola. Un’occasione unica, dedicata ad appassionati, gourmet e curiosi, per celebrare il pregiato peperone di Carmagnola e confrontarlo con altre varietà altrettanto amate e famose. Primo fra tutti il peperone pugliese, uno degli ingredienti più amati e utilizzati nella cucina tipica della regione.

Tra le novità della 75esima edizione della Fiera internazionale del Peperone di Carmagnola c’è “Viva la Puglia”, un viaggio nei sapori che inizia da Daunia e Gargano, passa da Murgia e Terra di Bari, si conclude in Valle d'Itria e Grande Salento. Nello spazio nei Giardini Unità d’Italia, nell’arco dei 10 giorni di manifestazione, si alternano forum, talk show, workshop, convegni, show cooking, degustazioni e attività dedicate a far scoprire a tutti la Puglia ed i suoi sapori. Protagonista assoluto ovviamente il peperone!

Per tutta la durata della Fiera, Pasta da Sempre offrirà al pubblico, presso il suo corner dedicato all’interno di “Viva La Puglia”, 3 varianti di ravioli al peperone, per gustarli in abbinamenti inediti e speciali.

Il brand torinese di pasta fresca artigianale, che porta ogni giorno nei mercati rionali tutto il sapore autentico della pasta delle mamme e delle nonne, ha creato per l’occasione tre ricette speciali:

Ravioli ai Peperoni e Gorgonzola, ideali per chi ama i sapori forti e complessi, per un'esperienza gustativa ricca e intensa, grazie all'equilibrio tra la dolcezza naturale dei peperoni e il sapore deciso e cremoso del gorgonzola.

Ravioli ai Peperoni Agrodolci e Acciughe. Dal sapore deciso, questa variante di ravioli è una celebrazione dei sapori mediterranei che unisce la vivacità dei peperoni agrodolci con la profondità salina delle acciughe.

Ravioli ai Peperoni e Salsiccia senza Latticini, pensati per chi cerca un piatto robusto e saporito, senza l'uso di latticini. La salsiccia, ricca di sapore e grasso, si abbina perfettamente ai peperoni, che con la loro dolcezza naturale e la consistenza carnosa bilanciano la sapidità della carne.

Il programma completo di “Viva la Puglia” alla Fiera Internazionale del Peperone di Carmagnola è disponibile al link Programma Villaggio Pugliese – Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (fieradelpeperone.it)