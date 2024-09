Fenestrelle, centauro olandese finisce fuori strada e muore precipitando in una scarpata

Inutili i soccorsi, niente da fare per lo sfortunato turista olandese

Tragedia nella mattina di oggi, venerdì 30 agosto, a Fenestrelle. In un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale 172 del Colle delle Finestre, ha perso la vita un turista olandese.

Inutili tutti i soccorsi

L'uomo, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada e precipitando nella scarpata sottostante. Inutili i soccorsi: per lui non vi è stato nulla da fare.

Indagano i carabinieri

Per il recupero del corpo è stato necessario l'intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico di Pragelato e Sestriere. Ora toccherà alla Guardia di Finanza e al Soccorso alpino di Bardonecchia stabilire le ragioni che hanno provocato questo drammatico incidente.