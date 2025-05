Elio, Vincenzo Schettini e Raphael Gualazzi: al Parco Salvemini di Rivoli debutta "SGUARDI Live"

Arriva l’estate e porta con sé SGUARDI Live la nuova rassegna di spettacoli dal vivo ideata e promossa da Città di Rivoli e TurismOvest, in scena nel verde del Parco “G. Salvemini” di corso Susa 128 a Rivoli (TO) dal 13 al 20 giugno 2025, una settimana di eventi pensata per offrire una nuova occasione di socialità condivisa alla cittadinanza e oltre.

Tra nomi già affermati, nuove celebrità e creatività del territorio, SGUARDI Live offre un programma di spettacoli di qualità e multi genere che, tra concerti, stand up comedy e divulgazione 2.0, incontra il diverso gusto del pubblico. Dalla scena musicale nazionale: il pianista e cantautore RAPHAEL GUALAZZI, l’istrionico ELIO e il cantautore GNUT. Tra le stelle più splendenti del web i divulgatori e influencer VINCENZO SCHETTINI ed EDOARDO PRATI. Dalla stand up comedy la talentuosa LAURA FORMENTI. Mentre un tuffo tra le grandi canzoni che hanno fatto la storia della musica è offerto dalla PHOENIX BLUES BAND e dalla FRATELLI PLEASURE ORCHESTRA.

“Con entusiasmo presentiamo Sguardi Live, una rassegna di spettacoli pensata per offrire alla nostra Rivoli un’occasione di incontro, condivisione e rinascita culturale” - spiega il Sindaco, Alessandro Errigo - “In questa estate sentiamo forte il bisogno di ritrovarci come comunità, riscoprire il piacere dello stare insieme e rafforzare quei legami che rendono Rivoli viva e solidale. Sguardi Live sarà un vero “polmone culturale”: un momento rigenerante per nutrire lo spirito e rafforzare il senso di appartenenza. Questa rassegna si inserisce in un percorso più ampio che mette la cultura al centro della nostra azione amministrativa. Dal 13 al 20 giugno una settimana di interpreti di livello, ci accompagnerà verso la Festa della Musica, il 21 e 22 giugno: un programma armonico, pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza. Come Amministrazione, crediamo nel potere della musica e della cultura di unire, ispirare e dare nuova energia alla città. Con Sguardi Live vogliamo promuovere partecipazione autentica e arricchimento collettivo. Nel Parco Salvemini, storico luogo di aggregazione si potrà ascoltare musica, ridere insieme, bere qualcosa grazie a un punto ristoro allestito. Siamo certi che sarà un’occasione di bellezza, ma anche un passo importante nel nostro percorso di crescita culturale e sociale. Vi aspettiamo con gioia.”

Ed è così che alle 21.30 di venerdì 13 giugno, SGUARDI Live prende il via con Out of the blues, un viaggio che attraversa la storia della musica blues, dagli anni '70 ad oggi, con la PHOENIX BLUES BAND in un repertorio di brani di artisti come B.B. King, Eric Clapton, Gary Moore, Joe Bonamassa, ZZTop ed altri. Echi di blues si ritrovano anche in Luntano’a te tour del cantautore e compositore napoletano GNUT, in scena con il suo personalissimo mix tra canzone tradizionale napoletana e folk anglosassone, sabato 14 giugno, per un appuntamento organizzato con la collaborazione dell’Istituto musicale “G. Balmas” Città di Rivoli.

Ha i colori dei travolgenti ritmi Swing, Rock’n’roll, Rockabilly e R&B domenica 15 giugno, con la Swing’n’roll live night, progetto della FRATELLI PLEASURE ORCHESTRA, il collettivo nato dalla fusione dei gruppi Only pleasure e Fratelli Lambretta che insieme danno vita ad un sound potente ed elegante, facendo rivivere, in chiave retrò, i grandi brani di Glenn Miller, Louis Prima ma anche di Beyoncè, Black Keys e Beatles.

Da lunedì 16 giugno, la rassegna prosegue con gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Produzioni Fuorivia e Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour. Apre la settimana, l’inconfondibile mix di jazz, soul e musica pop, del cantautore RAPHAEL GUALAZZI in un’esibizione per Piano solo con i brani più celebri del suo repertorio oltre ad un ricercata selezione dal jazz/blues internazionale alle rivisitazioni di repertorio classico e di famosi temi di colonne sonore. Giocare e ridere con la musica e le canzoni è impresa facile anche per ELIO e la sua band di giovanissimi virtuosi in scena nell’evento conclusivo della rassegna, la sera di venerdì 20 giugno con Quando un musicista ride, il nuovo spettacolo per la regia di Giorgio Gallione, in cui Elio, accompagnato da Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Matteo Zecchi al sassofono e Giulio Tullio al trombone, si diverte ad esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni ‘60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret ed il teatro italiano: da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da Flaiano a Marcello Marchesi, più tantissimi altri, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti.

Fa ridere con intelligenza LAURA FORMENTI, tra i nomi di punta della nuova generazione di comici e della stand up comedian italiana, in scena martedì 17 giugno con Io mortah – live. Risate vere, genuine, figlie dei suoi monologhi e della sua comicità, in grado di offrire punti di vista diversi e originali, mai scontati. Perché l’ironia e l’autoironia sono qualità che Formenti mette in ogni suo spettacolo.

Sulla parola è incentrato il lavoro anche dei due nomi che completano il programma e che hanno il talento di rendere accessibili a tutti, attraverso i social, temi e pensieri complessi aprendo al pubblico le porte della letteratura, della filosofia e della fisica. L’insegnante, musicista, youtuber e tiktoker VINCENZO SCHETTINI, vero e proprio “one man show” è il protagonista di mercoledì 18 giugno con “Sguardi sulla fisica” e accompagnerà i presenti in una “lezione” coinvolgente, accessibile e fresca, dove non mancheranno spunti di riflessione. Mentre, raccontando i versi più evocativi della letteratura EDOARDO PRATI, giovane appassionato di studi classici, riscopre il potere antico e affascinante del “narrare storie”, storie di mare, di sogni, dove il viaggio diventa occasione di scoperta di sé. Partendo dai meravigliosi versi di Omero, fino alla poesia contemporanea, “Come è profondo il mare” ci accompagnerà giovedì 19 giugno, oltre i nostri confini, in quella dimensione in cui, per conoscersi, sia legittimo anche naufragare.

L’area spettacoli, allestita nel Parco G. Salvemini di Corso Susa 128 a Rivoli, apre tutte le sere alle 20.30 mentre gli spettacoli, che prevedono platea con posto a sedere, iniziano alle 21.30. All’interno dell’area è presente un punto bar e ristoro. I biglietti per gli spettacoli a pagamento si possono acquistare in prevendita tramite www.mailticket.it.

Per informazioni: info@turismovest.it

SGUARDI LIVE_CALENDARIO



venerdì 13 giugno

PHOENIX BLUES BAND Out of the Blues

ore 21.30, ingresso gratuito

sabato 14 giugno

GNUT Luntano’a te tour

ore 21.30, ingresso 10 €

domenica 15 giugno

FRATELLI PLEASURE ORCHESTRA Swing’n’roll live night

ore 21.30, ingresso gratuito

lunedì 16 giugno

RAPHAEL GUALAZZI Piano solo

ore 21.30, ingresso 20 €

martedì 17 giugno

LAURA FORMENTI Io Mortah! Live

ore 21.30, ingresso 10 €

mercoledì 18 giugno

VINCENZO SCHETTINI Sguardi sulla fisica

ore 21.30, ore 21.30, ingresso 18 €

giovedì 19 giugno

EDOARDO PRATI Come è profondo il mare

ore 21.30, ingresso 15 €

Venerdì 20 giugno

ELIO Quando un musicista ride

ore 21.30, ingresso 20 €

con ELIO (voce), ALBERTO TAFURI (pianoforte), MARTINO MALACRIDA (batteria), PIETRO MARTINELLI (basso e contrabbasso), MATTEO ZECCHI (sassofono), GIULIO TULLIO (trombone)

regia e drammaturgia GIORGIO GALLIONE

arrangiamenti musicali PAOLO SILVESTRI

scenografie LORENZA GIOBERTI

costumi ELISABETTA MENZIANI

luci ANDREA VIOLATO