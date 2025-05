Superga e Heysel spiegate ai bambini: il progetto che unisce Toro e Juve

Si è tenuta oggi, presso la sala biblioteca della Circoscrizione 7 in corso Vercelli 15, la cerimonia conclusiva della quarta edizione del progetto BianconeroGranata, un’iniziativa educativa che parla di calcio, ma soprattutto di memoria, emozioni e resilienza.

Il progetto, curato da Safatletica con il sostegno della Circoscrizione 7, coinvolge le classi della scuola primaria del territorio torinese e intende raccontare ai più piccoli la storia delle due grandi squadre cittadine - il Torino Fc e la Juventus Fc - partendo da due eventi tragici che le accomunano: la tragedia di Superga del 1949 e la strage dell’Heysel del 1985.

Dalla storia al disegno

L’obiettivo di BianconeroGranata è fare molto più che raccontare una cronaca sportiva: è avvicinare i bambini a valori fondamentali come la memoria collettiva, la solidarietà e il rispetto, partendo dallo sport come metafora di vita.

Attraverso incontri in classe in orario curricolare, i giovani studenti vengono stimolati a riflettere su temi profondi, in un percorso che si trasforma in una lezione di educazione civica. Alla fine del progetto, ogni partecipante traduce le proprie emozioni in un disegno, e l’intera raccolta viene rilegata in un volume che viene donato a tutti gli alunni.

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno gli studenti e le studentesse delle classi coinvolte, i loro docenti e dirigenti scolastici, insieme ad esponenti del mondo sportivo e istituzionale. Un momento di festa, ma anche di riconoscimento per un percorso educativo che unisce passato, sport e valori.