La carica dei 1.100 della Lions Walk aiutano ospedali e pet therapy

Settemila euro sono stati consegnati all’ospedale Agnelli di Pinerolo, cinquemila a quello pediatrico Regina Margherita di Torino e 500 euro a Sorrisi a 4 zampe, associazione che si occupa di pet therapy per regalare un sorriso ai bambini ricoverati.

Si chiude con la consegna degli assegni la quarta edizione della Lions Walk. La passeggiata solidale, nelle campagne di Riva di Pinerolo, organizzata dal Lions Club Pinerolese Host, Lions Club Airasca None e Leo Club del Pinerolese in collaborazione con la Fand di Pinerolo e la Cri ed il supporto di numerose aziende sponsor aveva visto partecipare.

Lo scorso 6 aprile ha registrato numeri da record: ben 1.173 persone con un ricavato di 12.500 euro, il 100% di quanto versato dai partecipanti, perché i costi sono stati coperti dagli sponsor e dal lavoro dei volontari.

La cerimonia di consegna si è tenuta mercoledì sera al ristorante del golf di Riva: “In questi anni l’iniziativa ci ha consentito di acquistare attrezzature utili a chi utilizza l’ospedale – esprime la sua gratitudine la dottoressa Emanuela Lovato, direttrice dell’Agnelli –. Con la scorsa edizione sono state donate due carrozzine per i degenti e una lampada scialitica per il Pronto Soccorso. Vedremo quali saranno le esigenze più impellenti per impiegare al meglio i 7.000 ricevuti quest’anno”. Le fa eco la dottoressa Silvia Garazzino, responsabile di Infettivologia pediatrica al Regina Margherita, che anticipa come “quest’anno la donazione contribuirà all’acquisto di un ecografo”.