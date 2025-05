Moda, memoria e passione: il Vintage della Gran Madre spegne 25 candeline

Il mercatino del Vintage della Gran Madre si prepara a festeggiare i suoi primi 25 anni. Lo farà questa domenica, 18 maggio, alla presenza delle istituzioni locali. Un momento di confronto per fare il punto della situazione su quello che è stato e quel che sarà. E senza dubbio per sottolineare i meriti dell'associazione di promozione sociale "Effetto vintage", affiliata ad Aics, che oggi conta almeno 130 associati. Grazie soprattutto al lavoro della sua presidente, Giancarla Travia, che dall'aprile del 2001 porta alle spalle del Po un mercato fatto di classe e raffinatezza.

Quando e dove

Il mercatino si può visitare ogni terza domenica del mese, per tutto il giorno, tra piazza Gran Madre di Dio e via Vittozzi (che è una novità arrivata dieci anni fa). Eccezion fatta per i mesi di luglio e agosto. L'area preposta - solitamente adibita a parcheggio durante l'anno - ospita gli espositori (un tempo una cinquantina, oggi saliti a 80).

"Nato quasi per scherzo"

"Noi siamo nati quasi per scherzo, io prima facevo i mercatini a livello amatoriale poi sono stata convinta a organizzare questo evento alla Gran Madre. Ai tempi eravamo dei pionieri in un periodo non molto facile". Inizia così il racconto della presidente nel ripercorrere 25 anni di impegno e sudore per un appuntamento ormai molto sentito. "Grazie alla nostra costanza non ci siamo mai arresti e in seguito anche gli eventi sono stati meglio regolamentati - racconta Travia -. Questo appuntamento è molto apprezzato sul territorio. E noi, dal canto nostro, abbiamo sempre cercato di mantenere alta la qualità degli operatori".

Ad aiutare la mamma oggi c'è anche il figlio Carlo Alberto Zeme che ha portato un po’ di innovazione sul campo. "Ci dividiamo i compiti" spiega Giancarla. E il fatto che l'appuntamento sia riconosciuto anche fuori Piemonte lo si capisce dalla presenza di operatori in arrivo anche dall’hinterland milanese.

Cosa si può trovare?

Al mercatino del Vintage ci si può davvero fare una cultura nel settore. Qui si possono trovare oggetti del passato, selezionati accuratamente dagli operatori. Con un accento in più sulla moda, sul fashion vintage (abiti e borse firmate importanti, accessori). Ma si punta molto anche sul collezionismo. C’è il banco specializzato nei jeans d’epoca, quello sulla biancheria della nonna o un altro ancora sulle borse firmate.

E poi si possono trovare anche i vinili, orologi e pendoli d’epoca. "E abbiamo anche un’operatrice specializzata nelle sedie oltre a un operatore che arriva da Crema con del Cashmere inglese raffinatissimo. C’è chi propone mobili, sia modernariato che piccolo antiquariato. O bauli d’epoca. Con uno spicchio di creatività. E anche bijoux d’epoca, dagli anni ‘30-'40 in poi, con firme importanti, o piccoli gioielli".

La festa

Quella di domenica sarà anche l'occasione per un piccolo rinfresco per gli operatori. All'evento parteciperanno l'assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino, il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore al Commercio, Dario Pera. "Ringraziamo l'associazione - dichiarano Miano e Pera -, per la collaborazione messa in campo in questi 25 anni e per un evento che da sempre è sinonimo di qualità". Ringraziamenti ricambiati dalla presidente Travia. “Nonostante le amministrazioni nel tempo siano cambiate, anche di colore politico, siamo sempre riusciti a lavorare egregiamente con tutti. E questo è un fattore davvero molto importante".