Torna la settimana "Nati per Leggere": libri, incontri e storie per crescere insieme

Nell’ambito del progetto “A misura di famiglia”, finanziato dalla Fondazione Compagnia San Paolo, il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Est del Chivassese promuove la Settimana Nati per Leggere dal 24 al 31 maggio prossimi.

Sabato 24 maggio, alle ore 10,30, nella biblioteca civica Movimente di Chivasso si terranno letture ad alta voce con un laboratorio in italiano e in Lingua dei Segni, in collaborazione con l’associazione LiSten APS. Si chiama “Mi segni una storia?” l’iniziativa rivolata a bambini a partire dai 5 anni di età.

Sempre al Mome, lunedì 26 maggio, alle ore 16, è previsto un incontro formativo a cura del pediatra Aldo Ravaglia sul corretto utilizzo delle tecnologie digitali nella fascia d’età 0-6 anni, con proposte di alternative per i genitori.

Martedì 27 maggio, alle ore 15,30, in biblioteca gli operatori sanitari del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Chivasso terranno per i genitori un incontro di approfondimento sulla febbre, la sua gestione, il ricorso agli antipiretici ed altre curiosità sugli aspetti di questo stato di salute tra i più piccoli.

Mercoledì 28 maggio, alle ore 17, da remoto il pediatra Giorgio Tamburlini, direttore del Centro per la Salute del Bambino di Trieste, si occuperà di genitorialità responsiva, spiegando come i genitori possono rispondere ai bisogni dei propri figli sin dall’infanzia.

Venerdì 30 maggio, alle ore 17, il Mome ospiterà la psicologa Elisabetta Capello, autrice del libro “Crescere con i nostri figli. Breve guida al mestiere più difficile”, mentre sabato 31 maggio, alle ore 10,30, in biblioteca chiuderà la manifestazione “Ci vuole un fiore”, lettura animata per bambini a partire da 3 anni, a cura di Coopculture.

Per tutti questi appuntamenti l’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione scrivendo a amisuradifamiglianpl@gmail.com. Altre attività si terranno a Lauriano domenica 25 maggio, nelle scuole di Foglizzo e Montanaro il prossimo 28 maggio e nelle scuole di Verrua Savoia, Castagneto Po e Lauriano giovedì 29 maggio.