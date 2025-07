Chivasso, avanzano i lavori al Teatro ex Cinecittà: raggiunto il 60% del recupero

Procedono secondo cronoprogramma gli interventi finanziati con i fondi del PNRR: il cantiere per il recupero dell’ex Cinecittà ha raggiunto il 60% di avanzamento, come emerso dall’ultima riunione della cabina di regia presieduta dal sindaco Claudio Castello e dal segretario generale Salvatore Mattia.

Le immagini più recenti pubblicate dal primo cittadino – che mostrano la struttura di piazza del Popolo finalmente libera dai ponteggi e con il nuovo palcoscenico in fase di costruzione – hanno suscitato forte interesse e apprezzamento sui social.

Parallelamente, proseguono i lavori per il collegamento dell’edificio ai sottoservizi di via Roma. La pavimentazione sarà ripristinata dopo il necessario assestamento, ma si renderanno necessari tre giorni aggiuntivi di cantiere. La chiusura al traffico di via Roma resterà in vigore fino a mercoledì 30 luglio.

Fino a quella data, l’ordinanza comunale prevede anche:

- Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Roma, tra piazza del Popolo e via Momo;

- Divieto di sosta sul lato ovest di via Bertola, nei due stalli all’intersezione con via Momo;

- Divieto anche sul lato est di via Roma (10 metri all’incrocio con via Momo) e sul lato sud di via Momo (20 metri all’intersezione con via Roma);

- Sospensione della fermata “via Cosola - Piazza del Popolo” della Linea Blu fino al termine dei lavori.