Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca, ospite all’Assemblea 2025 di Banca Territori del Monviso [VIDEO]

Tutto pronto per l’Assemblea dei Soci di Banca Territori del Monviso che si terrà il 25 maggio alle ore 10:00 in Piazza Bobba a Carmagnola. All’evento parteciperà anche Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato della Capogruppo Cassa Centrale Banca, a testimonianza dell’attenzione del Gruppo per i Territori e per le realtà cooperative che, come BTM, li rappresentano e presidiano.

Banca Territori del Monviso fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, una delle principali realtà bancarie del Paese che raggruppa 65 BCC/Casse Rurali/Raiffeisenkassen e i loro circa 490 mila Soci Cooperatori, operando in tutta Italia con 1.491 sportelli ed oltre 12mila collaboratori. Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha registrato un attivo di bilancio pari a 87 miliardi di euro, crediti netti verso la clientela per 48,6 miliardi, e una raccolta diretta di oltre 71 miliardi. Il CET1 ratio del 26,8% lo posiziona tra i gruppi bancari più solidi d’Italia.

In Piemonte, il Gruppo è rappresentato da 6 Banche di Credito Cooperativo – tra cui Banca Territori del Monviso – che hanno creduto con convinzione al progetto di Cassa Centrale Banca. Complessivamente la loro presenza sul territorio regionale è di 124 filiali, 802 dipendenti, una raccolta complessiva di quasi 9 miliardi di euro ed impieghi per oltre 3,7 miliardi.

“L’Assemblea dei Soci rappresenta l’essenza della democraticità della nostra Bcc, in cui vige il voto capitario, e per noi costituisce un momento di forte connessione con il nostro Territorio e la nostra base sociale. La presenza dell’Amministratore Delegato del Gruppo Cassa Centrale ne rafforza il significato, confermando che il nostro modello cooperativo è solido nella tradizione, ma orientato al futuro” ha dichiarato Alberto Osenda, Presidente di BTM.

I lavori assembleari si concluderanno con il tradizionale pranzo riservato ai Soci di Banca Territori del Monviso, ulteriore occasione di condivisione, dialogo e senso di Comunità. A seguire intrattenimento e spettacoli aperti a tutti.

In Piemonte BTM è oggi presente con 20 filiali a servizio di ben 86 comuni nelle province di Cuneo e Torino; conta 127 dipendenti, oltre 10.000 Soci e circa 30.000 clienti. Una banca locale che continua a crescere mantenendo salda la propria missione mutualistica e partecipando attivamente allo sviluppo del sistema cooperativo nazionale.

“Banca Territori del Monviso è un esempio virtuoso di Banca di Comunità, vicina ai bisogni reali delle persone e delle imprese, con una chiara visione di sviluppo strategico coerente con quella del Gruppo Cassa Centrale. La partecipazione all’Assemblea rafforza il legame tra il Gruppo e i Territori in cui opera, in linea con i valori propri del credito cooperativo” ha affermato Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca.