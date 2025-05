Mamma colta dalle doglie sul ponte, così la piccola nasce in ambulanza

Una nascita indimenticabile: è quella di una bambina, venuta al mondo nella tarda mattinata di venerdì 16 maggio in un luogo decisamente insolito. Non nel letto di un ospedale, ma a bordo di un’ambulanza del 118.

La mamma, in travaglio, stava per raggiungere la sua destinazione finale quando il parto si è improvvisamente accelerato. In quel preciso momento l'equipe medica, in procinto di attraversando il ponte di Trana, ha dovuto fermare obbligatoriamente il mezzo. E' parso subito chiaro che non ci sarebbe stato tempo per arrivare a destinazione.

Grazie alla prontezza del personale a bordo - un medico e un infermiere della Croce Rossa - la bimba è nata in sicurezza all’interno del mezzo di soccorso avanzato. Una nascita speciale, in un luogo inaspettato.