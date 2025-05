Film Commission Torino Piemonte protagonista al Festival di Cannes

Si rinnova l’appuntamento con “Piemonte Film Network”, evento organizzato da Film Commission Torino Piemonte – che quest’anno celebra 25 anni di attività - in collaborazione con Regione Piemonte e Ceipiemonte nell’ambito della 78. edizione del Festival di Cannes. Un’occasione per presentare fondi, opportunità e servizi che il territorio mette a disposizione dell’audiovisivo nazionale e internazionale e annunciare i risultati del fondo regionale con 7 milioni di euro di dotazione per il 2025.

Sul palco dell’Italian Pavilion allestito da Cinecittà presso l’Hotel Majestic Beatrice Borgia e Paolo Manera - rispettivamente Presidente e Direttore di FCTP –raccontano le azioni e le iniziative che, nel corso del 2025, la Fondazione sta mettendo in campo per ricordare il percorso fatto in 25 anni di lavoro e attività sul territorio piemontese, unitamente alle linee guida della Fondazione, alla dotazione dei bandi e al posizionamento nelle rassegne internazionali.

Da sottolineare l’importante presenza del comparto piemontese alla kermesse francese che vede la partecipazione di una numerosa delegazione di professionisti e di società di produzione del territorio, con “Testa o Croce?” in anteprima mondiale a “Un Certain Regard”, lungometraggio realizzato con il sostegno del Fondo sviluppo di Film Commission Torino Piemonte e con “Salvatierra” di Epica Film selezionato a Cannes Docs - unico italiano tra gli undici degli Spotlighted Projects e con “Disorder” – prossimo film di Giacomo Abruzzese prodotto da Dugong – selezionato a Cannes Investors Circle.

Questa presenza è frutto dell'attenta politica pubblica a favore del sistema cinema piemontese da anni sviluppata in particolare dalla Regione Piemonte, che da anni interviene sull'intera filiera, dalla formazione alla distribuzione, e che vede al centro il sostegno alla produzione cinematografica, con l'attivazione e il progressivo potenziamento del Piemonte Film TV Fund.

A conferma della forte coesione del sistema locale, all’incontro hanno partecipato anche Dario Peirone e Stefano Tizzani, rispettivamente Presidente e membro del CdA di Ceipiemonte, l’ente incaricato da Regione Piemonte del coordinamento della partecipazione del territorio al Marché du Film nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera “ICT” della Regione, finanziato dal PR FESR 2021-2027, con uno stand allestito al Palais des Festivals. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la collettiva piemontese rinnova la sua presenza al Marché du Film con l’obiettivo di promuovere internazionalmente le eccellenze regionali nei settori del cinema, dell’audiovisivo e della creatività digitale, rafforzando al contempo le competenze delle PMI piemontesi, attive in ambiti che spaziano dalla produzione indipendente alla postproduzione, dal doppiaggio alla postproduzione audio, fino alla musica, all’animazione e alla produzione live action.

Nel corso della presentazione – a cui hanno preso parte 8 delle imprese del Progetto Integrato di Filiera “ICT” - Alps Studios, Are Film, Cinefonie, Fargo Film, Imago VFX, Louis Nero Film, Making Movies & Events, OMDT - sono inoltre stati annunciati i progetti vincitori della prima sessione del Piemonte Film Tv Fund del Programma PR FESR della Regione Piemonte, che per il 2025 conta su una dotazione complessiva di 7 milioni di Euro.

A conclusione dell’istruttoria sono state assegnati ai seguenti 13 progetti - 12 lungometraggi di finzione e 1 serie Tv di animazione - 3,7 milioni di Euro che si tradurranno in circa 11,3 milioni di spesa qualificata sul territorio.

Lungometraggi di finzione :

7 anniversari, di Sabrina Iannucci - ANDROMEDA FILM SRL (Roma)

Sotto a chi tocca, di Giorgio Pasotti - CINEFONIE SCARL (Torino)

Boiler, di Mauro Calvone - DOTTCOM SAS (Torino)

Signore delle cime, di Luca Ferri - EFFENDEMFILM S.R.L. (Roma)

Smartworking, di Svevo Moltrasio – IDEACINEMA SRL (Roma)

Natale, panettoni e contrabbando, di Davide Minnella - IIF (Roma)

Piemonte, di Alexandra Therese Keining - LUME SRL (Torino)

La notte come il giorno, di Antonio Albanese - MAKING MOVIES & EVENTS SRL (Torino)

Così all’improvviso, di Salvatore Allocca – MIA FILM SRL (Saronno, VA)

Rider, di Davide Pavanello e Roan Johnson - RED JOINT (Roma)

Te lo leggo negli occhi, di Luca Ribuoli - SMALL FORWARD PRODUCTIONS SRL (Roma)

Giorni felici, di Susanna Nicchiarelli - VIVO FILM SRL (Roma)