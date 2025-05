La Pro loco di San Germano propone le ‘Camminate di primavera’

Trekking tra natura e conoscenza degli ambienti naturali. La Pro loco di San Germano Chisone, con a guida nuova presidente Marcella Masiero, eletta lo scorso febbraio, presenta tre occasioni per camminare in compagnia. Le prime due escursioni dureranno mezza giornata e l’ultima una giornata intera.

Si partirà domani, domenica 18 maggio, per salire al Monte Craviale (alt. 790 m). Il ritrovo sarà alle 9 in piazza Martiri della Libertà a San Germano Chisone. Il sentiero, di 7 chilometri, comincerà da San Bartolomeo a Prarostino, a un’altitudine 730 metri, e sarà su ampio sterrato. Il rientro è previsto per le 12,30.

Il secondo appuntamento è per domenica 1° giugno con destinazione San Benedetto (alt. 832 m). Il ritrovo sarà alle 9 al Cinema delle Valli a Villar Perosa. Il percorso, di 8 chilometri, su ampio sterrato in leggera salita, inizierà dalla borgata Prietti, a 700 metri di altitudine. Rientro intorno alle 13.

Domenica 29 giugno sarà infine il momento di raggiungere il Monte Freidour (alt. 1452 m), con un itinerario di 8 chilometri per una buona parte su ampio sterrato. Dopo il ritrovo alle 9,30 in borgata Crò a San Pietro Val Lemina, a un’altitudine 1150 metri, si partirà per la salita, su sentiero ben tracciato di 2 ore e mezza, inclusa una sosta al monte Sette Confini. È previsto il pranzo al sacco al Monte Freidour. Si rientrerà, sempre in borgata Crò, alle 15,30 circa.

Sarà necessario l’abbigliamento da escursionismo con scarpe antiscivolo. Verrà data la possibilità, per chi lo desidera, di provare i bastoncini da Nordic Walking, disponibili fino a esaurimento.

Le escursioni sono riservate ai soci proloco, ma è possibile associarsi al momento della camminata. Il costo è di 10 euro per adulti e 5 euro per i bambini fino ai 12 anni. Per informazioni e pre iscrizioni è possibile contattare il 333 4533366.