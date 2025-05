"Un lavoro all’altezza del desiderio umano": Cdo presenta il suo Manifesto a Volpiano con Francesco Seghezzi di Adapt ospite di Fresia Alluminio

Un’occasione di riflessione profonda sul futuro del lavoro, sul suo significato più autentico e sul suo ruolo nella realizzazione della persona: è questo il cuore dell’incontro "Un lavoro all’altezza del desiderio umano", promosso da Compagnia delle Opere (Cdo) e ospitato da Fresia Alluminio srl mercoledì 21 maggio alle ore 18.00 presso la sede dell’azienda (Via Venezia 35/a, Volpiano).

L’evento sarà il palcoscenico per la presentazione ufficiale del "Manifesto del Buon Lavoro" elaborato a livello nazionale da Cdo e già discusso in Senato lo scorso novembre. Un documento che pone l’accento sulla necessità di ripensare il lavoro oltre la mera sussistenza e la produzione, considerandolo un elemento cruciale per la crescita individuale e collettiva in un’epoca di profonde trasformazioni digitali, flessibilità produttiva ed evoluzione culturale.

Ad animare il dibattito sarà un ospite d’eccezione: Francesco Seghezzi, Presidente di Adapt, autorevole voce nel panorama dell’analisi del mercato del lavoro, con una particolare attenzione alle dinamiche occupazionali giovanili e al rapporto tra lavoro e innovazione tecnologica.

A fare gli onori di casa sarà Cristina Fresia, Amministratore Delegato di Fresia Alluminio, azienda leader nella progettazione e commercializzazione di sistemi ecosostenibili per serramenti in alluminio ad alta efficienza energetica. La sua visione imprenditoriale, che coniuga innovazione, sostenibilità ambientale e valorizzazione del capitale umano, ha reso Fresia Alluminio un modello di successo nel panorama industriale italiano. La stessa Cristina Fresia aprirà l’incontro con i saluti di benvenuto e una visita aziendale, offrendo agli intervenuti uno sguardo diretto sulla realtà di un’impresa che fa dell’evoluzione e dell’attenzione alle persone i propri pilastri.

Il programma della serata prevede:

Ore 17.30: Accoglienza e accredito partecipanti

Ore 18.00: Saluti di benvenuto e visita aziendale – Cristina Fresia, AD Fresia Alluminio

Ore 18.45: Presentazione del "Manifesto del Buon Lavoro" di Cdo
Interviene: Francesco Seghezzi, Presidente Adapt
Modera: Felice Vai, Presidente Cdo Piemonte

Ore 19.45: Aperitivo di networking gentilmente offerto da Fresia Alluminio

L’incontro rappresenta un’importante opportunità per imprenditori, professionisti, rappresentanti istituzionali e tutti coloro che sono interessati a comprendere le sfide e le opportunità del mondo del lavoro contemporaneo e a contribuire a costruire un futuro lavorativo più umano e appagante.

Le iscrizioni sono chiuse.

Chi sono gli ospiti:

Francesco Seghezzi: Presidente della Fondazione ADAPT e dottore di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro. I suoi studi si concentrano sull’analisi delle dinamiche occupazionali, con un focus particolare sui giovani e sul rapporto tra lavoro e innovazione tecnologica.

AD di Fresia Alluminio Spa, azienda all'avanguardia nel settore dei serramenti in alluminio ad alta efficienza energetica ed ecosostenibili. La sua leadership è improntata all'innovazione continua, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle persone, con una forte attenzione al ruolo della donna in azienda e all'apertura all'arte come elemento di crescita aziendale.

L’evento è realizzato con il contributo della Camera di commercio di Torino, nell’ambito del Progetto "C.L.A.S.S."