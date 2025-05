MITO Settembre Musica scalda i motori: 67 concerti tra Milano e Torino con omaggi a Berio e a Šostakovič

Rivoluzioni il tema di MITO SettembreMusica per la 19^ edizione diretta per l’ultimo anno da Giorgio Battistelli. Dal 3 al 18 settembre, il festival torna a unire Milano e Torino per 67 appuntamenti musicali con un programma che attraversa epoche e generi, classici e prime assolute.

Omaggi a Berio e a Šostakovič

Quattro i temi seguiti con due omaggi a Dmitrij Dmitrievič Šostakovič per i 50 anni dalla morte e a Luciano Berio a cento anni dalla sua nascita: “Mitja e gli altri”, “Berio e le avanguardie”, “Rivoluzioni – tempi di guerra, tempi di pace”, “Ascoltare con gli occhi” – perimetri tematici dai contorni spesso labili o sovrapponibili.

“La nascita di un festival è un atto politico, poi diventa un atto culturale. Il coraggio di un’idea straordinaria di avvicinare due città così diverse ha reso questa manifestazione un unicum, qualcosa che non c’era da altre parti. Mito è un festival di resistenza e che ha bisogno della rivoluzione, noi dobbiamo farla. Dobbiamo muoversi da questa staticità. La sola conservazione non basta. Bisogna sempre reinvestire. In che modo? Con la creatività. Le istituzioni devono inventare qualcosa per essere propositivi e porre delle domande” commenta il direttore artistico.

Inaugurazione all'Auditorium Agnelli

L’inaugurazione a Torino sarà all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto mercoledì 3 settembre con la Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung e un programma che colloca l’appuntamento nel primo perimetro, “Mitja e gli altri” per ricordare i 50 anni dalla morte di Dmitrij “Mitja” Šostakovič.

Piazza Castello

Niente piazza San Carlo come location per i concerti: “Avevamo voluto sfatare il ricordo doloroso di piazza San Carlo proprio con un concerto di MITO, ma quest’anno sono iniziati i lavori pedonalizzazioni di via Roma che richiedono qualche tempo. Questo ci ha impedito di replicare il concerto. In piazza Castello non potevamo organizzarlo perché via Roma rappresenta per motivi di sicurezza una via di fuga, anche lì quindi era impossibile montare un palco per un concerto”.

Ultimo anno di Battistelli

Questo sarà l’ultimo anno sotto la direzione di Battistelli: “Questo è il mio ultimo anno, concludo il biennio come era stato stabilito”. Da domani quindi partirà la ricerca del nuovo direttore insieme alla presidenza, posto lasciato vacante dopo la morte di Anna Gastel: “Ha lasciato un vuoto troppo profondo, non ce la siamo sentita, ma da domani dobbiamo guardare avanti alla nuova direzione e al nuovo presidente” commenta Purchia.

Info e programma: https://www.mitosettembremusica.it/sites/default/files/comunicati_stampa/20250520%20CS%20MITO%202025.pdf