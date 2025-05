Da Pinerolo un nuovo viaggio in Argentina per promuovere lo scherma

Dopo l’esperienza in Argentina tra dicembre e gennaio, l’Accademia di Scherma Pinerolo, intende portare avanti il progetto ‘Scherma oltre i confini’, con l’obiettivo di creare l’Academia de Esgrima de San Francisco.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di San Francisco e quella pinerolese, sta procedendo positivamente, entrando in una fase più concreta grazie al supporto di Italea Piemonte, la società che dedica un’offerta culturale e turistica ‘delle radici’, rivolta a chi nel mondo e in Italia, vuole scoprire qualcosa in più sulle sue origini.

“Ho conosciuto l’ente durante un incontro all’università a cui ero stato invitato” racconta Paolo Gay, presidente dell’Accademia di Scherma di Pinerolo, che spiega come fin da subito sia nata una comunione di intenti, che ha portato Italea a fornire un contributo economico per la prosecuzione del progetto.

Grazie a questo sostegno, l’Accademia pinerolese lo partirà per un secondo viaggio il 22 luglio.

“A differenza della esperienza precedente, ci concentreremo maggiormente sull’attività promozionale e sull’insegnamento della scherma direttamente nelle scuole durante l’orario di educazione fisica, coinvolgendo i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie” anticipa Gay, che questa volta sarà affiancato da un giovane collega.

Insieme cercheranno di insegnare la disciplina ai professori di educazione fisica, garantendo gli elementi base per proporre agli studenti gli esercizi con i fioretti di plastica.

“In questo modo vorremmo rendere l’iniziativa duratura nel tempo, senza la costante presenza degli istruttori da Pinerolo – indica –. L’obiettivo finale è la realizzazione dell’Academia de Esgrima de San Francisco ma questo richiederà ulteriori passaggi, ad esempio sarebbe bello invitare i nuovi istruttori qui a Pinerolo per un periodo di formazione” conclude.

Il viaggio sarà dal 22 luglio al 3 agosto, per ulteriori informazioni consultare la Pagina Facebook Accademia Scherma Pinerolo.