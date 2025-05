Piemonte dal Vivo, Matteo Negrin confermato alla direzione fino al 2027

A presiedere l’ultima seduta da presidente è stato Gianluigi Porro , al termine del proprio mandato triennale. “ Abbiamo rafforzato la vocazione di Piemonte dal Vivo come ente abilitante e moltiplicatore di opportunità – ha dichiarato Porro – grazie alla collaborazione di una vasta rete di stakeholder che ringrazio per questo cammino condiviso ”.

Il bilancio 2024 si chiude con numeri solidi: 916 recite in 160 spazi su tutto il territorio regionale, 82 comuni coinvolti e 302 compagnie ospitate, di cui oltre un quarto piemontesi. Aumenta anche il pubblico: 148.000 presenze complessive (+12% rispetto al 2023), spinte da una forte crescita degli abbonamenti (+28%).

“Il coinvolgimento territoriale e la capillarità delle proposte culturali sono stati al centro dell’azione dell’ente – ha commentato l’assessora alla Cultura, Sport e Turismo della Regione Piemonte Marina Chiarelli – portando l’arte dove le comunità non riescono ad arrivare. Questo approccio è il cuore della nostra candidatura alla New Italian Dance Platform (NID) 2026, che ci vedrà come capitale italiana della danza”.