Stato di emergenza alluvione metà aprile: intesa operativa tra Gabusi e Ciciliano a margine del Festival delle Regioni

Un momento di confronto diretto e informale tra l’assessore alla Protezione Civile del Piemonte Marco Gabusi e il Capo del Dipartimento nazionale Fabio Ciciliano si è svolto oggi a Venezia, a margine del Festival delle Regioni, davanti a Palazzo Ducale.



Al centro del dialogo la richiesta di stato di emergenza inoltrata dalla Regione Piemonte in seguito agli eventi meteorologici estremi del 15-16-17 aprile. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulla procedura in corso e sui sopralluoghi tecnici che saranno effettuati entro la fine del mese dai tecnici del Dipartimento, necessari per valutare i danni e attivare gli strumenti previsti in caso di emergenza nazionale.



“Anche in occasioni istituzionali come questa, avere la possibilità di confrontarsi di persona è fondamentale - ha dichiarato l’assessore Gabusi - Ringrazio il dottor Ciciliano e tutto il Dipartimento per l’attenzione che stanno dedicando al nostro territorio”.