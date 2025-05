"Riprendiamoci il quartiere": corteo in Barriera per dire basta a violenza e abbandono

Partirà da piazza Foroni alle 20.45 la manifestazione organizzata da residenti, comitati e commercianti in programma giovedì 29 maggio. A promuovere l’iniziativa diversi volti noti delle battaglie antidegrado in Barriera e Torino tra cui Matteo Rossino, Giulia Magro, Alberto Barona e altri comitati attivi in zona. Tutti uniti per dire basta al declino del quartiere.

“Tra accoltellamenti e omicidi, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Tutti sappiamo la situazione che sta affrontando Barriera di Milano - hanno dichiarato gli organizzatori -, proprio per questo è necessario scendere in strada, tutti uniti, a far sentire la nostra voce".

“Basta parole, basta passerelle e promesse, vogliamo che questo quartiere torni ai torinesi che negli anni l’hanno costruito e reso vivo - hanno concluso gli organizzatori -. Non vogliamo andarcene da casa nostra e non vogliamo vedere Barriera inglobata da criminalità, spaccio, gang e rifiuti. Ridiamo dignità a questa zona di Torino, per troppo tempo abbandonata!”.