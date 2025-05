Pickleball per tutti, al Fortino arrivano i corsi estivi per grandi e piccoli

Il pickleball sbarca al Fortino e promette di diventare lo sport dell’estate per torinesi curiosi e appassionati di sport di racchetta. Presso l'Asd Fortino, in strada del Fortino 20, partiranno a giugno e luglio 2025 due corsi settimanali di pickleball aperti a principianti assoluti e a chi ha già esperienza con sport di racchetta come tennis, padel o badminton.

I corsi si terranno ogni martedì, con un format accessibile e concentrato: quattro lezioni da un’ora ciascuna al costo di 60 euro. Ogni corso sarà composto da un massimo di quattro partecipanti, per garantire un’esperienza formativa di qualità, seguita da vicino. L’attrezzatura - racchette e palline - è fornita dagli organizzatori, inclusa nel contributo di iscrizione. L’unico requisito richiesto è il tesseramento all’associazione (10 euro, valido fino a fine anno).

Il campo, regolamentare e all’aperto, rappresenta un’ottima occasione per muoversi, socializzare e scoprire uno sport ancora poco conosciuto in Italia ma in forte crescita a livello internazionale.

Per chi invece vuole allenarsi liberamente o semplicemente divertirsi con amici, è possibile prenotare il campo direttamente dal sito dell’AsdFortino. Il costo orario è di 25 euro, ridotto a 20 euro per i soci. È anche disponibile il noleggio dell’attrezzatura: 5 euro per due racchette e due palline. Il pickleball si presenta così come una nuova frontiera per l’estate sportiva torinese: dinamico, adatto a tutte le età e capace di coniugare divertimento e movimento in un’atmosfera conviviale.

Tutte le attività, corsi e prenotazioni, sono gestibili online dal sito ufficiale: https://www.fortino-torino.it/pickleball.