Critical Wine No TAV, tutto pronto a Bussoleno

Torna a Bussoleno (Valle di Susa, 45 min di treno da Torino) il Critical Wine, Terra è Libertà, giunta quest'anno alla 14a edizione. La manifestazione è organizzata come ogni anno dall’Ass. Culturale La Credenza in collaborazione con il Movimento NoTAV e Movimento Terra (Rete Contadina Valsusa).

Due giorni all’insegna della condivisa esigenza di prendersi cura della terra e di coloro che ci abitano, con la partecipazione di numerosi produttori valsusini nonché da tutta Italia e dalla Francia. Come per le scorse edizioni, sarà una festa dedicata alla produzione vinicola del territorio e all'autonomia dei contandini, come anche un'occasione di convivialità, con un fitto programma di incontri, dibattiti, laboratori, presentazioni di libri, concerti e rappresentazioni teatrali e di danza.

Questo prossimo Critical Wine segna anche un momento di passaggio dopo la scomparso del compianto Silvano Giai, ‘storico’ presidente dell’Ass. Culturale La Credenza, che della manifestazione fu il promotore a Bussoleno, intrecciandone la storia e le motivazioni con quelle del movimento NO TAV. Non a caso il motto Terra e libertà, inizialmente coniato da Luigi Veronelli, diventò in Val di Susa Terra è libertà, per sottolineare i valori di condivisione, fraternità, legame con la terra e tra tutti gli esseri viventi, con l’esigenza di giustizia sociale, dalla parte di chi quella terra la lavora e la vive.

Il Manifesto del Critical Wine, ispirato ad una nuova “sensibilità planetaria, che si rifiuta di produrre e di consumare l’infelicità del mondo”, parla di agricoltura contadina e di rivoluzione dei consumi, di colture praticate nel rispetto dei ritmi naturali, liberi da Ogm e veleni chimici, come dallo sfruttamento degli esseri umani e dalla crudeltà nei confronti degli animali; tutto questo legato ad un consumo critico fondato su un nuovo patto tra produttori e consumatori e tra esseri umani e natura.

Come sempre molto ricco il programma (info: https://criticalwinenotav.info/ ) che si distribuirà nel centro storico di Bussoleno, tra Via Walter Fontan, il Mulino Varesio, e Piazza Cavour, alternando le proposte culturali ai momenti di degustazione.

