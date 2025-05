Abitare il momento, vivere la presenza: TEDxTorino “CLOSE TO ME” di scena al Teatro Regio

Il potere delle idee parla un linguaggio universale e gli eventi TED, celebri in tutto il mondo per la loro capacità di portare sul palcoscenico internazionale le idee che meritano di essere diffuse, continuano a illuminare il percorso della trasformazione personale e collettiva.

In un mondo che corre senza sosta, dove il frastuono delle notifiche e la frenesia quotidiana minacciano il contatto umano e la consapevolezza di sé, arriva TEDxTorino 2025 “Close to me” a calendario lunedì 26 maggio 2025 nel capoluogo piemontese. Un invito a fermarsi per recuperare il valore insostituibile dell’essere presenti. Una conferenza a più voci per riscoprire la potenza dell’esserci, con tutto ciò che siamo.

Lo storico Teatro Regio di Torino aprirà il sipario sui talk di 11 speaker, tutti con qualcosa di importante da dire, per riflettere insieme esplorando le varie sfumature della presenza: la riconnessione con il proprio corpo, il pensiero libero dai rumori esterni, l’accoglienza delle emozioni, la capacità di ascoltare davvero l’altro per costruire legami, realtà e comunità più consapevoli e unite.

Tra gli speaker che saliranno sul palcoscenico di TEDxTorino, a portare la propria visione audace e la personale esperienza trasformativa, ci saranno:

Brunello Cucinelli – Imprenditore, filosofo e pioniere del "capitalismo umanistico", ha trasformato il borgo umbro di Solomeo in un simbolo di armonia tra impresa, cultura e dignità umana.

Jilda Lakot – Sopravvissuta ai conflitti in Uganda, ha fondato la Jackfruit Foundation per offrire istruzione, salute e speranza ai bambini più vulnerabili.​

Valerio Berruti – Artista che fonde affresco, scultura e animazione, cattura l'essenza dell'infanzia in opere poetiche esposte in tutto il mondo.​

Evelina Christillin – Storica e manager culturale, ha guidato istituzioni come il Museo Egizio di Torino e ha rappresentato l'Italia nei vertici dello sport e della cultura internazionale.​

Davide Rossi – Violinista, produttore e arrangiatore, ha collaborato con alcune tra le più influenti band della scena musicale internazionale, tra cui Coldplay, The Verve, Goldfrapp, Moby e Depeche Mode.

Ico Migliore e Mara Servetto – Architetti e designer di fama internazionale, tre volte premio Compasso d’Oro, con lo studio Migliore+Servetto firmano interventi per importanti destinazioni culturali come il Museo Egizio di Torino, il Museo Chopin a Varsavia e l’ADI Design Museum di Milano e progetti di design urbano, tra cui l’allestimento e l’identità della città per le Olimpiadi Torino 2006.

E poi ancora: Nicoletta Carbotti, architetta e interior designer, Federico Sirianni, cantautore, Agostino Riitano, manager culturale, autore e saggista, Laura Calzà, medico chirurgo specialista in Endocrinologia, Federica Siotto, “Engineer of the Year" tra le giovani promesse di Airbus.

Ognuno di loro contribuirà a formare un mosaico di racconti e riflessioni che parlano di presenza, umanità e cambiamento.

Un’occasione imperdibile per riprendere in mano il nostro “adesso” abbracciando ogni attimo con attenzione e partecipazione.

TEDxTorino. Sii presente. Sii close to me.