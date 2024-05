Droga e tentato furto in un supermercato a Rivoli e Collegno: due arresti nel giro di poche ore

Due arresti nel pomeriggio di ieri nella zona a Ovest di Torino: a Rivoli i carabinieri hanno fermato un quarantenne del posto che a seguito di controllo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cannabis, quattro panetti di hashish (370 grammi circa), 7.4 grammi di cocaina, qualche grammo di eroina, di u n bilancino elettronico e tutto il necessario per il confezionamento della droga. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale Lorusso e Cutugno.