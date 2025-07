Alassio Aperilibro debutta con Paolo Milone e il lato oscuro della mente che si ibera in un abbinamento controcorrente: focaccia ligure e tartufo nero estivo del Monferrato

Una piazza raccolta, il profumo inebriante del tartufo nero estivo del Monferrato che si sposa con l’essenza salmastra della focaccia ligure, e parole che scavano nella profondità dell’animo umano: così è iniziato Alassio Aperilibro, la rassegna narrativa e sensoriale firmata dall’Associazione Vecchia Alassio e condotta da Renata Cantamessa – la Fata Zucchina – giornalista e divulgatrice.

Un format innovativo – e già maturo nella sua proposta – che intreccia il piacere della lettura e quello del palato in un’esperienza culturale totalizzante. L’obiettivo è ambizioso: creare un ponte tra libri e territori, tra parole e sapori, restituendo dignità a entrambe le forme di nutrimento umano. Lo conferma la mission dell’associazione promotrice: “Portare cultura e tradizione fuori dai luoghi convenzionali, con un linguaggio fresco, accessibile, ma denso di contenuti autentici”, come aveva dichiarato la neo-presidente Laura Cavedini nel comunicato di lancio.

«Questo debutto conferma la qualità e l’originalità di questa neonata rassegna – ha commentato il vicesindaco e assessore al turismo Angelo Galtieri – È una proposta nuova, coerente con la nostra visione di turismo esperienziale, che arricchisce l’offerta cittadina con proposte autentiche e significative. Speriamo diventi un appuntamento fisso nel nostro calendario».

Ad aprire il ciclo di incontri è stato Paolo Milone, psichiatra e scrittore genovese, che ha tradotto decenni di esperienza clinica in una scrittura poetica e perturbante. Nei suoi tre volumi pubblicati da Einaudi – L’arte di legare le persone (2021), Astenersi principianti (2023) e Una piccola fine del mondo (2025) – l’autore esplora i territori della mente e dell’anima con uno stile che alterna lirismo, ironia e una empatia rivoluzionaria.

Dialogando con la giornalista, Milone ha offerto al pubblico una riflessione sulla narrazione come atto di resistenza al dolore: «Scrivere è il mio modo di rimanere accanto ai miei pazienti e a me stesso. È cercare luce nel buio, pur sapendo che in quel buio spesso si cela una bellezza inattesa», ha affermato, con quella capacità tutta sua di umanizzare anche i temi più scomodi.

Un percorso narrativo che non ha eluso il tema della morte, trasformata nei suoi libri in una presenza quasi familiare, capace persino di sedersi a tavola da autentica buongustaia. Proprio nel volume Astenersi principianti, la morte diventa una “signora” che affila il palato tra piatti e memorie, ricordandoci che la finitezza stessa della vita ne intensifica il sapore.

E proprio al buio fertile della terra si collega l’abbinamento sensoriale scelto per l’occasione: la focaccia ligure – quintessenza popolare e identitaria della Riviera – che ha accolto il tartufo nero estivo del Monferrato, portato ad Alassio da Cesare Bianco della Piemonte Rarity grazie alla collaborazione con l’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero.

Il panificatore alassino Carlo Canepa, storico volto della città e raffinato cultore di letteratura, ha definito la sua creazione “un momento di accoglienza che la focaccia riserva al tartufo, come la vita che abbraccia il mistero del buio per assaporare meglio la luce”. L’imprenditore alassino ha altresì confessato di aver “gustato” le pagine di Milone, trovando nel confronto con un tema scaramantico come la morte, un invito a vivere con maggiore pienezza.

Dal punto di vista critico-gastronomico, l’abbinamento tra la sapidità fragrante della focaccia e la nota umami, intensa e leggermente fungina del tartufo nero ha rispecchiato le trame miloniane: semplicità e profondità, familiarità e vertigine, in una sinfonia che esalta entrambi i registri.

Il pubblico, emotivamente coinvolto e sempre attento, ha accolto con entusiasmo un format che non prevede soluzione di continuità tra narrazione e degustazione: libri e prodotti, infatti, sono stati presentati “alla pari”, in un flusso armonioso e integrato che ha fatto emergere una biodiversità non solo culturale, ma anche agroalimentare.

Alassio Aperilibro proseguirà martedì 15 luglio, alle ore 18.15, in piazza della Libertà, con ospiti di rilievo. Protagonista dell’incontro sarà Domenico Agasso, giornalista vaticanista e autore del volume “Leone XIV. Il Papa venuto per la pace” (Piemme). Un libro che racconta la figura di un pontefice capace di interpretare i tempi complessi che stiamo vivendo, mettendo al centro i valori universali di dialogo, riconciliazione e speranza.

Ad arricchire l’appuntamento, la presenza di due ospiti d’eccezione: Don Gabriele Maria Corini, vicedirettore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure, che offrirà una prospettiva teologica e spirituale sui temi trattati, e Marcello Scoccia, presidente ONAOO (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva), figura di riferimento nel panorama oleario internazionale.

L’abbinamento gastronomico scelto per questa tappa della rassegna riflette la medesima ricerca di armonia e autenticità: prodotti a base di olio extravergine di oliva taggiasca e salsiccia di Bra. L’olio taggiasco che, con il suo carattere delicato e la persistenza aromatica, evoca il paesaggio ligure e si unisce alla sapidità intensa e speziata della salsiccia di Bra, eccellenza piemontese capace di sorprendere il palato con sfumature che raccontano una storia di territorio e tradizione.

La rassegna si realizza grazie al supporto di Banca d’Alba, green sponsor del progetto, e alla collaborazione di partner istituzionali e territoriali come il Comune di Alassio, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, l’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, UniTre Alassio, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia e il Comitato Platinetti di Biella.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla fanpage dell’Associazione Vecchia Alassio.