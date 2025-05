L'eccellenza mondiale nel processing, packaging e nuovi materiali si dà appuntamento a IPACK-IMA

Milano si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione industriale con l’arrivo di IPACK-IMA 2025, l’evento internazionale che celebra l’arte dell’innovazione nelle tecnologie di processing, packaging e nuovi materiali.

Un Hub Internazionale per l’Innovazione

Dal 27 al 30 maggio, Fiera Milano ospiterà oltre 1.300 espositori da 28 Paesi con una rappresentanza internazionale del 38%, e una forte presenza da Germania, Turchia, Olanda, Francia, Cina.

Con 8 padiglioni su oltre 60.000 metri quadri netti, IPACK-IMA offrirà una panoramica dei trend e delle soluzioni tecnologiche più avanzate, molte in anteprima assoluta.

Più di 400 buyer selezionati da 63 Paesi saranno presenti in fiera, con India, Armenia, Cina, Messico ed Etiopia tra i mercati più rilevanti. Un’ulteriore conferma del ruolo della manifestazione come punto d’incontro e confronto strategico a livello globali.

I principali settori rappresentati includono tecnologie indirizzate al Grain-Based Food (30%), Food, Fresh and Convenience (30%), End of Line (20%), Liquid Food and Beverage (15%) e Pharma & Chemicals (5%) oltre a un padiglione verticale dedicato a Pharmintech by Ipack Ima.

Eventi di Alto Profilo

Ad animare la visita di professionisti e buyer, oltre 40 eventi e 120 speaker internazionali provenienti dal mondo industriale, accademico e dalla stampa.

Tra i momenti più attesi, Visioni d’Avanguardia, organizzato da IPACK-IMA e Ucima, esplora il rapporto tra arte e tecnologia, AI e creatività ed è in programma il 28 maggio dalle 17:00 presso l’Auditorium di Fiera Milano. A seguire la serata prosegue con la Celebration Night, il party ufficiale della manifestazione, un’opportunità di networking tra buyer, espositori e stampa in un contesto informale di grande impatto.

Il Best Packaging Awards, promosso dall’Istituto Italiano Imballaggio, premierà le migliori soluzioni italiane il 28 maggio alle 15:00 al Tech Space del Padiglione 2. A livello globale, Il WordStar Awards, organizzato dalla World Packaging Organization, celebrerà l’eccellenza mondiale nel packaging con una serata esclusiva il 30 maggio dalle 18:30 al Teatro Alcione di Milano.

Tra gli eventi verticali, il Pastaria Festival a cura di Pastaria, offrirà uno spazio di confronto per i produttori di pasta il 28 e 29 maggio all’Innovation Space del Padiglione 5.

Innovazione e Sostenibilità: IPACK-IMA come Piattaforma Strategica per l’Industria

Focus sui temi cruciali: sostenibilità, digitalizzazione, intelligenza artificiale. Dalle smart factory alle soluzioni di cybersecurity, dalla food safety e food security al regolatorio, IPACK-IMA mostra come l’innovazione possa plasmare un futuro responsabile ed efficiente, in un contesto globale complesso ma ricco di opportunità.

“A una settimana dall'apertura, siamo pronti ad offrire al settore un punto di riferimento strategico in uno scenario macroeconomico sempre più articolato, segnato da sfide e potenzialità da esplorare, dove l’innovazione è imprescindibile - afferma Simone Castelli, CEO di Ipack Ima -. La forte adesione riscontrata dimostra la determinazione dell’industria a evolversi e sviluppare il proprio business. IPACK-IMA si propone come un ecosistema sicuro, dove le aziende possono operare, confrontarsi e orientarsi verso soluzioni all’avanguardia e sostenibili".

IPACK-IMA MILANO

Organizer: Ipack Ima srl

press@ipackima.it - www.ipackima.com

IPACK IMA

IPACK-IMA è la fiera di riferimento internazionale per il settore del processo e confezionamento rivolta al mondo food e non food. La manifestazione è parte di The Innovation Alliance, il format espositivo dedicato alla meccanica strumentale che, a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio 2025, riunirà quattro fiere di riferimento per i propri settori industriali: Greenplast, Ipack-Ima, Print4All e Intralogistica Italia. Visitabile con un unico biglietto, The Innovation Alliance permetterà di esplorare un ecosistema industriale integrato, che racconta una ideale filiera che spazia dalle soluzioni sostenibili per la produzione della plastica al packaging e processing, da stampa e converting fino alla movimentazione delle merci.