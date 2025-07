Vi.Co. si racconta: arte, comunità e sapori in festa a Vico Canavese

Domenica 3 agosto 2025 giornata dedicata alla presentazione pubblica del lavoro con la comunità del Progetto ViCo partito nel mese di aprile 2025 con un articolato programma di residenze artistiche, laboratori dedicati al benessere, rassegne cinematografiche e conferenze finalizzate a promuovere la partecipazione attiva della comunità per migliorare la qualità della vita e la coesione sociale.

La giornata prevede un ricco programma che inizia nel pomeriggio alle ore 16.45 al Parco Giochi di Vico Canavese con “La Cuenta”, una performance in cuffia, frutto del lavoro di ricerca artistica di narrazione ideato da Serena Bavo accompagnata dalla restituzione performativa dei partecipanti ai Laboratori del benessere. Tra le azioni di Vi.Co. – Vicinanza & Comunità, progetto che ha lavorato durante questi mesi per promuovere l’empowerment e la partecipazione attiva della comunità con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la coesione sociale, sono state infatti realizzate due residenze artistiche svoltesi tra marzo e aprile 2025. Lo street artist Mr. Fijodor ha proposto un workshop di arte urbana partecipata durante il quale ha realizzato dei pannelli che illustrano le testimonianze raccolte sulle antiche tradizioni e l’immaginario popolare degli abitati della Valchiusella.

I tre produttori di Collettivo Stellare hanno realizzato una suite di musica elettronica suddivisa in sei atti, creata attraverso un archivio sonoro “affettivo” registrato in Valle (voci, canti, strumenti tipici e altri soundscapes che incarnano la memoria sonora della zona) attraverso una serie di pratiche partecipative aperte alla comunità locale.

Nel corso della performance tutti i partecipanti della comunità di Valchiusa che hanno partecipato ai Laboratori del Benessere guideranno il pubblico, attraverso micro interventi, alla scoperta dei pannelli creati da Mr. Fijodor con le musiche originali del Collettivo Stellare.

Alle ore 18.30 sempre al Parco Giochi di Vico Canavese la presentazione del ricettario Ricordi in cucina - I sapori e le emozioni di una comunità a cura della Condotta Slow Food della Valchiusella. Una raccolta delle ricette della memoria e del cuore di chi abita la Valchiusella e a seguire una merenda sinoira comunitaria composta con parte delle stesse ricette selezionate. Un particolare ringraziamento all’Azienda agricola Caretto Loris Livio di San Giorgio Canavese per il contributo sui vini offerti durante la merenda sinoira.

“Con la restituzione performativa del percorso di ricerca e raccolta delle antiche leggende della valle (frutto del lavoro artistico congiunto di Serena Bavo, Mr Fijodor e il collettivo STELLARE) e la presentazione delle ricette della comunità ad opera di Slow Food Valchiusella, si restituisce alla comunità il frutto del percorso *che ci ha visti* coinvolti in processi di ascolto e coinvolgimento attivo lungo i sei mesi passati. Un lavoro di cura delle relazioni e di fiducia reciproca per il consolidamento di una comunità partecipe, attiva e solidale che non si ferma e per il quale stiamo pensando nuove occasioni di confronto e crescita” commentano gli organizzatori.

Alle 21.00 in Piazza Garibaldi, nell’ambito della rassegna Cinemambiente in Valchiusella, la proiezione di Valentina e i MUOStri di Francesca Scalisi. Introducono la proiezione Serena Bavo di Tekhnè, Mr. Fijodor street artist e Ale Bavo di Collettivo Stellare.

ViCo - Vicinanza e Comunità|Cultura e benessere - La comunità che cura è un progetto di Tékhné e Altera in collaborazione con Condotta Slow Food della Valchiusella, SOMS Brosso, SOMS Drusacco e il Comune di Valchiusa e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte.