Ij Pasté 'd Carignan: Marco Fedele promuove a pieni voti la tradizione piemontese per "50 e + Armonie di Gusto"

L'attenzione di Cocina Clandestina e TorinOggi si è concentrata, in questi giorni, sul Laboratorio di Pasta Fresca e Specialità Gastronomiche "ij Pasté 'd Carignan"; a testare le delizie di questa autentica gastronomia piemontese è stato l'“imbucato speciale” Marco Fedele, che ha esplorato a fondo le proposte di Francesca Varrone, l'anima del locale.

La vera gastronomia piemontese, senza “sgarrare” alla merenda sinoira delle 18.33

"Ij Pasté 'd Carignan" incarna l'essenza della gastronomia piemontese, un luogo dove la tradizione non è solo un concetto, ma una pratica quotidiana. Marco Fedele, giocando "in casa" a Carignano, ha potuto verificare di persona la fedeltà ai principi che guidano Francesca Varrone. Il locale, una vera "antica gastronomia di paese" nel cuore storico di Carignano, è il baluardo di ricette consolidate.

Tra i protagonisti indiscussi, che Francesca tiene a definire le "cose fondamentali" e "principali", spiccano i pilastri della cucina regionale: il vitello tonnato, l'insalata russa, le tome, i carciofini, tutte le preparazioni in carpione (dalle uova alle bistecche di pollo, fino alle polpette di vitello), le pesche ripiene, e i dolci della tradizione come il bonet, il creme caramel e la panna cotta. Non mancano poi le basi della pasta fresca, come le lasagne, i tajarin e gli agnolotti, tanto amati che, come scherza Marco, "la domenica quando uscite dalla messa ovviamente vi potete tranquillamente prendere lasagne calde e andare a casa e mangiarle, facendo finta che l'avete fatta voi, Francesca non dice niente."

Un momento imperdibile è la merenda sinoira, fissata con precisione "alle 18.33 per l'esattezza. Non sgarrate!" Un'occasione perfetta per gustare un aperitivo ricco di sapori locali.

L'armonia del locale: musica e prodotti del territorio

L'atmosfera de "ij Pasté 'd Carignan" è completata da una cura per i dettagli che include anche la musica. Francesca confessa di affidarsi al proprio umore, spaziando dalla "musica degli anni '90" quando c'è bisogno di energia, alla "musica italiana classica" per i momenti di tranquillità. Questo tocco personale contribuisce all'armonia complessiva del laboratorio.

Oltre alle specialità gastronomiche, Marco Fedele ha apprezzato anche l'offerta di prodotti selezionati. Ha assaggiato l'antipasto ortolano, un classico piemontese "già pronto confezionato da produttori locali in barattolo ma di qualità a chilometro zero". Non solo cibo, ma anche una curata selezione di bevande: il vino dell'azienda vinicola Rabel di Carignano (bianco, spumante Metodo Classico e rosso), e una scelta di ottimi Gin, a testimonianza di un gusto moderno che si affianca alla tradizione.

L'accoglienza e l'esperienza complessiva

L'accoglienza è un punto di forza: la puntualità della merenda sinoira alle 18:33 e la possibilità di consumare all'esterno aggiungono un tocco di convivialità. Marco Fedele ha assaggiato diverse specialità in carpione (uova, bistecca di pollo, polpetta di vitello), elogiando la qualità e l'autenticità.

L'esperienza complessiva per "50 e + Armonie di Gusto" ha portato Marco Fedele a promuovere "ij Pasté 'd Carignan" "a pieni voti", avendo "assaggiato veramente tutto". Il locale è ideale non solo per le degustazioni in loco, ma anche per chi desidera "piatti pronti" per feste o eventi a casa, con Francesca pronta a consegnare.

"Ij Pasté 'd Carignan" si conferma un baluardo della gastronomia piemontese, dove la tradizione è viva e la qualità è garantita, un'ottima destinazione per un viaggio nel gusto autentico.

Contatti "ij Pasté 'd Carignan"

Indirizzo: Via Savoia, 9 - 10041 Carignano (TO)

Contatti Social: Facebook: ij Pasté 'd Carignan