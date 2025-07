Camosci sound a Sant'Ambrogio il 2 e 3 agosto

In programma due superband dell’alternative italiano e una selezione di autrici e autori delle nuove generazioni, dalla scrittura profonda e laterale. Protagonisti della serata di 2 agosto saranno Quintorigo & John De Leo . La band si riunisce, a venticinque anni dall’uscita di Rospo, con la formazione originaria per riproporre la sua inimitabile formula alchemica, incentrata su arrangiamenti spigolosi guidati dalla voce-strumento di John De Leo. In apertura, dalle 18, il live set di Sasso , progetto solista del torinese Anthony Sasso , tra psichedelia, suoni analogici e un’attitudine punk. Alle 20, Carlotta Sillano , pianista e cantautrice, autrice di un folk da camera elettronico, poetico e oscuro, presenterà con una formazione in quartetto l’album Nella natura vuota dei simboli appassiti.

Il festival si svolge nel contesto naturalistico del Lago dei Camosci, a Sant’Ambrogio di Torino, spazio culturale in bassa valle raggiungibile in treno, auto o bicicletta, e attrezzato con area ristoro e possibilità di pernottamento in tenda. I biglietti in abbonamento e per le singole giornate, sono disponibili sul sito www.camoscisound.it