SANSI SUMMER VILLAGE 2025: un’Estate di Avventura, Cultura, Sport e Benessere a Sansicario Un ricco week end di Vi aspetta a Sansicario Alto !!

SansiVillage Summer 2025, dichiara Marco Fedele Event Manager del progetto, “rappresenta un concetto innovativo di vacanza estiva che unisce proposte artistiche, culturali, musicali e enogastronomiche, creando un’offerta integrata per tutti. La montagna si trasforma in un palcoscenico naturale per attività avvincenti come trekking, mountain bike, gite a cavallo e molto altro, mentre il benessere sarà al centro delle nostre proposte con corsi di yoga e meditazione immersi nella natura”.

Il programma generale sarà coordinato da Nonsoloneve la cooperativa di Sansicario creata dai proprietari per i proprietari con la collaborazione di Sansicario Eventi , Scuola Sci Sansicario Action, Gestimax e il Patrocinio del Comune di Cesana Torinese.

Il programma delle attività entra nel vivo della stagione e si parte dal Teatro si chiama "Spettacoli di mezza estate… in vetta" una rassegna ed è firmata dalla compagnia Teatrale Torinese Onda Larsen.

Da venerdì 25 luglio, a sabato 16 agosto, propone, in tre settimane, al cinema teatro San Sipario, a San Sicario, frazione di Cesana, 8 spettacoli e 4 proiezioni cinematografiche, presentate in collaborazione con l’Associazione Non Solo Neve, partner del progetto. L'obiettivo? Un viaggio tra musica, teatro, parole. Si spazia dai testi di Fabrizio De Andrè (con Volta la carta" dell'Accademia dei Folli) alla comica Giulia Pont che riflette su come la fine di un rapporto possa essere un nuovo inizio, da "Lemon Therapy", che indaga gli adolescenti di oggi ed è frutto di un'indagine di sette mesi tra i ragazzi, a "Ai fiori non serve il pettine" che narra una storia di rinascita e affermazione di una bambina che convive con l'alopecia.

Sabato 26 Sport & Divertimento Sei pronto a metterti alla prova con la tua mountain bike? Partecipa al CICLOSLALOM, l’evento estivo più adrenalinico delle montagne olimpiche dell’Alta Val di Susa! Una gara amatoriale in MTB su tracciato di slalom gigante, pensata per bikers di ogni livello che vogliono divertirsi in compagnia, respirare aria di montagna e vivere un pomeriggio unico all’insegna dello sport, della sfida e della festa. L’evento si svolgerà a Sansicario, in alta quota, di fronte alle piste da sci: un contesto mozzafiato tra pinete e panorami alpini, ideale per gli amanti della mountain bike e dell’outdoor.

Non è necessario essere atleti professionisti: basta avere una bici, un po’ di spirito competitivo e tanta voglia di divertirsi!

Non mancherà l’intrattenimento radiofonico con “Stiamo Freschi”, un talk podcast live condotto da Marco Fedele, che coinvolgerà personalità locali, sportivi ed esperti del settore enogastronomico e poi in onda su TOradio RAdio partner di SansiSummerVillage

Per le famiglie e i bambini, Sansicario Action Fun Park un’area giochi emozionante, mentre l’Olympic Park garantirà tornei e competizioni in uno scenario naturale unico.

E poi vi aspetta la galleria commerciale, negozi, bar e ristoranti ,enoteca tra shopping e buona gastronomia .

Programma weekend da Venerdi 25 a Domenica 27 Luglio

Venerdi 25 luglio Ore 21.00 Teatro SANSIPARIO -Sansicario Alto, Val Susa il sipario si apre con un reading intenso e toccante, "Ai fiori non serve il pettine" scritto da Ilaria Santambrogio e Marina Gallona, con Barbara Altissimo sul palco. Questo recital, ispirato al libro edito da Capovolte Edizioni, racconta la storia di Ilaria che fin da bambina convive con l'alopecia. Un percorso di accettazione di sé e delle proprie fragilità, dove un fiore, l'elleboro tatuato sulla testa, diventa simbolo di rinascita e nuova affermazione. Un racconto che invita a riflettere sull'autenticità in una società performativa e su come la diversità possa trasformarsi in un valore aggiunto.

Sabato 26 Luglio ore 14.00 Sansicario Alto, Val Susa “Cicloslalom Sansi 2025”

Hai il coraggio di affrontare la discesa più folle dell’estate? Sfreccia sulla pista BABY di Sansicario in un gigante cronometrato tra vere porte da sci… su due ruote! …Percorso anche per i più piccoli …

info Chaberton Outdoor Activities - Couloir - Outdoor shop Sansicario Alto +39 346 620 2471 Chaberton.outdoor@gmail.com

Dalle ore 18.00 Premiazione a Aperitivo presso Enoteca Sansicario .

Segue Presentazione della Stagione Estiva “SansiSummeerVillage” a cura di Nonsoloneve , associazioni e partner del programma, TOradio .

Sabato 26 Luglio Ore 18.00: “Yoga” con Monica Fagottin – Sansicario Alto Info e Prenotazioni -3389147724

Sabato 26 Luglio PodCast Live Talk “Stiamo Freschi” con Marco Fedele & TOradio

Sabato 26 luglio ore 21.00 Teatro SANSIPARIO Sansicario Alto, Val Susa è il turno di "Ma piantala li’!" tre storie di piante (di cui una dei piedi)", di e con Alessandro Barbaglia: è un mix di storie di semi e alberi strane e assurde, un'occasione per lasciarsi trasportare da racconti bizzarri e sorprendenti, sintesi di fotosintesi.

Domenica 27 Luglio : dalle ore 10.00 Action Olimpic Park Il campo pratica di golf, il campo da beach volley, tennis, tiro con l’arco , tappeti elastici ,piscina Vieni a goderti lo sport e il divertimento all’aria aperta… ti aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni : 389 1738965 - 0122811600 www.sansicarioaction.it

TEATRO SANSIPARIO

Biglietto unico 10 euro. I biglietti sono acquistabili sia in cassa il giorno dell’evento sia sul sito www.ticket.it

Informazioni: mail info@ondalarsen.org; tel. 3514607575.

Il Cinema San Sipario è in frazione San Sicario Alto C1 3/b, Cesana. Inizio sempre alle 21.

SansiSummer Village 2025 è un invito a scoprire la natura, vivere esperienze uniche e rigenerarsi nel cuore delle Alpi Cozie. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: la montagna vi aspetta!

Per maggiori informazioni e prenotazioni: