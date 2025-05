Tauri Memories: una giornata per ricordare i Tauri, la squadra di football americano che giocò al Motovelodromo

I Tauri raccontano una storia di football, fratellanza e passione.

Con “Tauri Memories”, in programma al Motovelodromo Torino sabato 31 maggio, l’associazione APS SEAL Sport Experience Activation Lab ASD, in collaborazione con la Community Veteran Players TAURI, vuole raccontare non solo l’evoluzione di una squadra, ma anche quella di un movimento e di una visione educativa e sportiva.

L’esposizione fotografica, accompagnata da materiale di gioco storico, farà rivivere la compagine di football americano militante nel Campionato nazionale di Prima Categoria che giocò al Motovelodromo dal 1979 al 1987. Per l’occasione, alle 11.30 è in programma, alla presenza dell’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, l’inaugurazione della targa commemorativa dedicata ai Tauri collocata all’ingresso della struttura, accanto a quella dei campioni d’Italia del Rugby del 1947.

I TAURI

La storia dei TAURI inizia nel 1977, quando Bruno Beneck — atleta, giornalista, regista e visionario dirigente sportivo — lancia il primo Campionato Italiano di Football Americano, denominato Torneo della Stampa Sportiva. Le quattro squadre partecipanti, rappresentanti delle principali testate giornalistiche sportive italiane, erano in realtà formate da militari delle basi NATO americane. A vincere furono i Tori di Torino, che in finale sconfissero i Diavoli di Milano.

Due anni dopo, nel 1979, Beneck riesce a compiere il vero passo decisivo: fonda la Lega Italiana Football (LIF) e organizza il primo campionato con squadre composte esclusivamente da atleti italiani. I Tori, nati nel 1977, vengono rifondati da un gruppo di studenti dell’Istituto Margara di Torino, iscrivendosi al campionato del 1980. L’impegno di Beneck è straordinario: costruisce il primo stadio di football americano a Castel San Giorgio, città natale del leggendario Vince Lombardi, il coach più iconico della NFL. Grazie ai rapporti con le franchigie NFL, le attrezzature e le divise arrivano direttamente dagli Stati Uniti: nel 1979 sono i Los Angeles Rams a sostenere i Tori, fornendo le divise giallo-blu, proprio come i colori della città di Torino.

La LIF si chiude nel 1981, ma lascia il segno. L’anno successivo, a Milano, nasce l’Associazione Italiana Football Americano (AIFA) con presidente Giovanni Colombo. I Tori cambiano nome in TAURI per potersi iscrivere ai campionati AIFA. Cambiano anche i colori: da giallo-blu a granata e bianco. Ma lo spirito dei TAURI resta immutato. In campo, i TAURI si distinguono per tenacia, unità e rispetto. Non era facile batterli. Danno vita a un fertile vivaio giovanile e producono atleti di grande valore, tra cui il primo running back italiano capace di superare le 1.000 yard corse in un campionato. Il 1984 è l’anno d’oro: 7 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio.

Nel 1986 iniziano le difficoltà economiche. I TAURI si fondono con i GATORS della seconda divisione AIFA, mantenendo la massima serie ma cambiando pelle: nuove divise blu e argento, e l’iconico casco bianco con corna granata viene sostituito da uno argento con corna blu. Nel 1988, le difficoltà diventano insostenibili. La squadra si scioglie, e molti atleti di livello nazionale passano ai GIAGUARI, l’altra storica squadra torinese. Ma lo spirito TAURI non si spegne.

Nasce una Community spontanea: ex giocatori e sostenitori continuano a incontrarsi, celebrando il legame costruito sul campo, nel “Gridiron”, ogni anno durante il TAURI DAY. Nel febbraio 2013, circa 30 ex TAURI fondano la TAURI TORINO, per ridare vita al sogno: un football fatto di valori, amicizia, crescita. Nascono due progetti: CLASSE TAURI: corsi didattici nelle scuole torinesi, realizzati da un tavolo multidisciplinare con esperti universitari. Flag Football Agonistico, con partecipazione ai campionati FIDAF. Dal 2013 al 2024, il progetto coinvolge oltre 1.500 studenti l’anno, forma più di 30 istruttori scolastici, accoglie più di 30 tirocinanti SUISM e organizza numerosi tornei e corsi di formazione per docenti.

A fine 2024, l’attività agonistica dei TAURI TORINO termina. Ma l’eredità vive e si trasforma: i progetti educativi e didattici confluiscono in APS Sport Experience Activation Lab ASD (APS SEAL ASD), associazione impegnata nella promozione del football americano come strumento educativo ed inclusivo.