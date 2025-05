Premiati i vincitori del concorso letterario per le scuole organizzato dal Comune di Pianezza

Lunedì 19 maggio nella suggestiva cornice della Sala Rosa del Salone Internazionale del Libro di Torino si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso letterario “Legàmi Generazionali”, promosso con orgoglio dall’Amministrazione Comunale di Pianezza e riservato alle scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa, nata con l’intento di stimolare la creatività e la riflessione delle giovani generazioni, ha offerto agli studenti l’opportunità di esplorare, attraverso la scrittura narrativa e poetica, il tema dei legami intergenerazionali: un patrimonio di esperienze, valori, memorie e affetti che unisce passato, presente e futuro.

A portare i saluti istituzionali è stato il Consigliere Mario Salvatore Castello, in rappresentanza del Consiglio della Regione Piemonte, insieme al Sindaco Antonio Castello, agli Assessori del Comune di Pianezza e alla Consigliera Claudia Celletti.

Le autorità presenti hanno espresso vivo apprezzamento per l’entusiasmo, la profondità e la maturità dimostrata dai giovanissimi partecipanti. Il Sindaco Antonio Castello ha voluto sottolineare «la grande soddisfazione per la qualità elevata degli scritti pervenuti e la partecipazione entusiasta di scuole provenienti da diverse regioni d’Italia, segno della capacità del concorso di costruire ponti culturali e umani tra territori lontani ma uniti da valori condivisi».

Un plauso speciale è stato rivolto alla città gemellata di Gangi in Sicilia, presente al Salone del Libro con la classe II T dell’I.S.I.S. “G. Salerno”, che ha conquistato il primo e il secondo premio assoluto, distinguendosi per la capacità narrativa e per l’originalità dei testi presentati. I due racconti, infatti, sono stati giudicati meritevoli dei primi due posti per l’abilità nel mescolare fantasia e realtà, memoria e immaginazione, offrendo spunti di riflessione autentici e coinvolgenti. La presenza di Gangi, città con cui Pianezza intrattiene da anni un forte legame di amicizia e collaborazione, ha confermato l’importanza delle relazioni tra comunità affini, fondate sulla cultura, l’identità e il reciproco rispetto.

Il vice Sindaco Riccardo Gentile ha colto l’occasione per ribadire anche la vicinanza e l’affetto che legano Pianezza alla città di Gangi, tanto che il Sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello era presente al Salone del Libro, testimoniando l’ampio respiro nazionale del progetto.

La giuria, composta dalla professoressa Giusy Di Marca, dal dott. Antonio Sgroi e dalla presidente dell’Associazione Carta e Penna APS Donatella Garitta, ha valutato le opere tenendo conto dell’età degli autori, della coerenza con il tema e della qualità espressiva. La classifica completa è disponibile sul sito www.cartaepenna.it, nella sezione concorsi, bandi e risultati.

Per rendere omaggio al talento di tutti i partecipanti, gli assessori Francesco Tauriello e Lucianella Presta hanno ricordato che è stato pubblicato un e-book collettivo, dal titolo “Legàmi generazionali”, che raccoglie integralmente tutte le opere inviate. Il volume è scaricabile gratuitamente sia dal sito www.cartaepenna.it che dalle principali librerie on line. Infine l’Assessore Luigi Piccolo e l’Assessore Anna Franco hanno voluto congratularsi con tutti i partecipanti, con gli insegnanti che li hanno accompagnati in questo percorso creativo e con le famiglie che ne hanno sostenuto l’entusiasmo: «Il successo dell’iniziativa testimonia il valore della scrittura come strumento educativo e la forza della cultura come veicolo di dialogo tra le generazioni».