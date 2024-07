Viabilità, in corso il montaggio del ponte provvisorio sul Ceronda a Venaria Reale

È in corso il montaggio del ponte provvisorio sul Ceronda a Venaria Reale, che sostituirà temporaneamente il ponte Castellamonte, in attesa della realizzazione dell’infrastruttura definitiva, che migliorerà l'accesso alla Reggia, al centro storico di Venaria e al Parco della Mandria. All’associazione di imprese aggiudicataria dei lavori, costituita da Cogefa, Simco e Cavit, è stato indicato un termine di 459 giorni per costruire il nuovo ponte, a decorrere dal 5 febbraio scorso.

Il nuovo ponte sarà realizzato in asse al viale Castellamonte, in modo che i visitatori che attraverseranno il torrente Ceronda avranno libera la visuale verso la Reggia. Il ponte provvisorio in fase di montaggio sarà utile per limitare i disagi alla circolazione, consentendo la fruizione del parco della Mandria e l'accesso agli insediamenti industriali. Il ponte nuovo sarà compreso tra la rotatoria Stefanat sulla sponda sinistra del Ceronda lungo la Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo e la rotatoria Castellamonte sulla sponda destra.

Il cronoprogramma dell’importante operazione sulla viabilità a Venaria ha previsto innanzitutto la bonifica bellica dell'area interessata e a seguire la realizzazione della viabilità provvisoria a monte del ponte. Successivamente si interverrà per spostare provvisoriamente i sottoservizi collocati sul ponte Castellamonte e nelle adiacenze della rotatoria di via Stefanat. Solo a quel punto si procederà alla demolizione del ponte Castellamonte, alla realizzazione del ponte nuovo e agli interventi di raccordo tra le due rotatorie. In linea massima, la viabilità sarà garantita sulla Strada Provinciale 1 nei due sensi di marcia per tutto il periodo dei lavori. Solo in alcuni casi si dovrà fare ricorso per periodi limitati al senso unico alternato. Il nuovo ponte sarà dotato di marciapiedi laterali, che consentiranno il passaggio pedonale e ciclabile.