A Carmagnola arriva il mese della cultura: tutte le iniziative in programma

Il Mese della Cultura di Carmagnola si propone anche quest’anno come un’occasione importante per promuovere la partecipazione attiva e la crescita culturale della comunità, coinvolgendo realtà artistiche locali e ospiti di rilievo nazionale. Grazie alla collaborazione con diverse associazioni cittadine, la rassegna propone una vasta gamma di eventi che abbracciano molteplici forme d'arte, dalla letteratura alla musica, dal teatro alle mostre.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e distribuiti in diversi luoghi della città, dal Cortile del Castello al Parco di Cascina Vigna, passando per la biblioteca, il Cortile Ex Mendicità Istruita, strade, piazze, musei e chiese. In caso di maltempo, la maggior parte degli eventi si potranno svolgere nel Salone Antichi Bastioni.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Carmagnola ai numeri 011.9724238 – 3343040338 o inviando un’e-mail a musei@comune.carmagnola.to.it

La rassegna, ormai consolidata, si distingue per la varietà dell’offerta e la capacità di coniugare intrattenimento, approfondimento e valorizzazione del territorio.

Un capitolo speciale del programma è dedicato alla cultura del mare e alla marittimità: Carmagnola, pur lontana dalla costa, vanta una tradizione legata alla lavorazione della canapa per corde e vele navali, celebrata dal Museo Civico Navale. Tra gli appuntamenti, la prima Mostra Nazionale di Pittura di Marina, conferenze e celebrazioni con le associazioni navali del territorio.

Tra le novità di quest’anno anche la prima edizione di "Samsara - Il ciclo delle idee", un intenso programma di incontri con giornalisti, filosofi, studiosi e intellettuali. Tra i protagonisti più attesi spicca il nome di Vittorio Feltri, insieme a Dario Fabbri, Giulio Sapelli, Davide Brullo, Luciano Lanna, Barbara Caputo e altri ospiti di rilievo.

Per la letteratura sono in programma inoltre la mostra mercato "Portici da Leggere", il festival "Letti di Notte" con ospiti Marco Bocci, Paolo Ruffini, Marco Maccarini, Lucia Annibali e Rita Pavone, la rassegna "Il libro del mercoledì" con ospiti Antonella Frontani, Luca Calvani, Cristina Seymandi, Franco Sacchetti e gli studenti dell’IIS Norberto Bobbio.

Per il teatro si segnalano "Il soldato fanfarone" della compagnia Torino Spettacoli e la commedia brillante "Rumors" del Piccolo Teatro di Bra.

Tra gli eventi musicali, l’apertura del 30 maggio affidata all’Orchestra del Primo Istituto Comprensivo di Carmagnola, che si esibirà in concerto nei locali della scuola di corso Sacchirone dalle ore 20:30, il concerto d’estate della Società Filarmonica di Carmagnola, il tributo a Vasco Rossi di Kikko & Combricola del Blasco e lo spettacolo corale "In corte...sia!" con il Coro Full Of Life di Villanova d’Asti

Ampio spazio viene dedicato alle scuole del territorio e alla biblioteca civica, oltre che a numerose mostre e incontri culturali.