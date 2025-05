Il Campo scuola di protezione civile ad Avigliana: la giornata delle scuole

Centinaia di studenti, tende montate come in un vero campo di emergenza e l’Unità mobile della Città metropolitana accesa e operativa tra i padiglioni: è in questo scenario che, venerdì mattina ad Avigliana, il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha partecipato alla presentazione della giornata dedicata alle scuole nell’ambito del campo-scuola “2Laghi 2milaventicinque”. Un appuntamento diventato negli anni un punto fermo per il sistema piemontese di protezione civile, capace di coniugare addestramento, formazione e cultura della prevenzione

“Credo che esperienze come questa abbiano un valore formativo immenso – ha dichiarato Suppo – perché permettono ai ragazzi di toccare con mano cosa vuol dire cooperare, affrontare un imprevisto, essere parte di una comunità che si prepara insieme. La protezione civile non è solo tecnica, è cultura civica. Ringrazio i volontari e le Forze dell’ordine per la volontà di mettersi in gioco con professionalità e impegno perché ciò che rende davvero efficace il sistema di protezione civile è il lavoro di squadra. In giornate come questa, i ragazzi possono toccare con mano cosa significa cooperare per la sicurezza di una comunità, come funziona una sala operativa, quali sono gli strumenti e i mezzi che entrano in azione durante un’emergenza. È una formazione preziosa, che lascia un segno. E in un momento come questo, dopo settimane difficili segnate dal maltempo in molti territori del Piemonte, abbiamo visto quanto sia fondamentale avere un sistema ben preparato, pronto e coordinato. Come Città metropolitana crediamo nella prevenzione e siamo orgogliosi di fare la nostra parte, con i nostri mezzi, le nostre competenze e una visione condivisa di protezione e solidarietà”.

Protagonisti della mattinata sono stati circa 600 studenti delle scuole del territorio, accompagnati alla scoperta delle attività operative e dei mezzi in dotazione alle diverse componenti del sistema di protezione civile. La Città metropolitana di Torino ha presentato l’Eurocargo attrezzato con sistema di telecomunicazioni avanzato – un vero e proprio centro operativo mobile – e una dimostrazione di volo con droni utilizzati nelle operazioni di monitoraggio e soccorso.

Il Campo-scuola, giunto alla XIV edizione, è organizzato dalla Commissione Protezione Civile del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To e si svolge dal 19 al 26 maggio con il coinvolgimento diretto del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. L’esercitazione, avviata il 19 maggio e in programma fino a domenica 26 con chiusura affidata al consueto debriefing, coinvolge oltre 290 volontari di 17 organizzazioni del Terzo settore, supportati da enti, forze dell’ordine, tecnici e operatori del soccorso. In otto giorni di attività, il territorio di Avigliana si è trasformato in un grande campo operativo articolato in più di 15 aree, dove vengono simulate situazioni di emergenza tra le più disparate: incendi boschivi, alluvioni, crolli, incidenti industriali, interventi NBCR, ricerche in montagna e soccorsi fluviali.

In campo, accanto a Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Carabinieri, Polizia di Stato e gruppi cinofili, anche mezzi speciali – ambulanze, elicotteri, fuoristrada, sale operative mobili – e unità specializzate nei contesti più complessi. La preparazione ha visto nei mesi precedenti un’intensa fase formativa curata dalla Croce Rossa Italiana, con un corso sul lavoro di squadra in emergenza rivolto a volontari e operatori.

Il Servizio Protezione civile della Città metropolitana partecipa sin dalla prima edizione del Campo-scuola e: mercoledì 21 maggio ha affiancato il Comune di Avigliana nell’apertura del Centro operativo comunale (COC), e nella serata di oggi, 23 maggio, sarà protagonista di un incontro tecnico con amministraztori della Pubblica amministrazione.

“2Laghi 2milaventicinque” continua così a essere non solo una grande esercitazione, ma anche un’occasione di crescita collettiva, in cui la Città metropolitana rinnova il suo impegno nella costruzione di comunità più consapevoli e resilienti.