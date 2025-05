"Il nostro ricordo di Luis Sepùlveda", letture teatralizzate nelle biblioteche in omaggio al grande scrittore

A distanza di cinque anni dalla scomparsa di Luis Sepúlveda la Città di Torino ricorda il grande scrittore cileno con cinque letture teatralizzate nelle biblioteche. “Il nostro ricordo di Luis Sepúlveda”, è un progetto di Assemblea Teatro, con il contributo della Città di Torino, realizzato in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi.

“Luis Sepúlveda amava osservare il mondo e stare in mezzo alla gente – dichiara l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia –. Non c’è modo migliore per ricordarlo, quindi, che ritrovandosi nelle biblioteche, luoghi accoglienti, aperti, dove la cultura si intreccia alla socialità, per far risuonare le sue parole, leggendole e recitandole, per avvicinare pubblici diversi, anche chi solitamente non si avvicina alla lettura. Sostenere un progetto come questo significa ribadire l’impegno della Città a favore della diffusione della lettura, della valorizzazione degli spazi culturali e della memoria di figure che, come Sepúlveda, hanno lasciato un segno profondo nel nostro immaginario”.

“Luis Sepúlveda è stato un compagno di crescita per tante generazioni di lettori – dichiara il presidente di Assemblea Teatro Renzo Sicco –, che si sono emozionate con le pagine de Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, hanno scoperto l’amicizia con La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare, hanno conosciuto il sud del mondo con Patagonia Express o Ultime notizie dal sud. Lo scorso 22 aprile, nel giorno della Festa del Libro e delle Rose di Barcellona, Assemblea Teatro lo ha ricordato con una speciale replica di Las Rosas de Atacama. Lo ricorderemo anche a Torino, città che lui ha molto amato, dove con la Lanterna Magica, il Premio Grinzane Cavour, il Salone del Libro e la stessa Assemblea Teatro, ha condiviso diversi straordinari quanto importanti progetti e incontri”.

Dal 27 maggio al 10 ottobre, nelle biblioteche civiche torinesi, attrici e attori di Assemblea Teatro leggeranno cinque favole sugli animali tratte da "Il grande libro delle favole"(Guanda Editore, 2019), in altrettanti incontri gratuiti, secondo il seguente calendario:

27 maggio ore 21 - Biblioteca civica centrale, via della Cittadella 5

STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOPRÌ L’IMPORTANZA DELLA LENTEZZA

18 giugno ore 17 - Biblioteca Alessandro Passerin d’Entrèves, via Guido Reni 96/15

STORIA DI UN GATTO E DEL TOPO CHE DIVENTÒ SUO AMICO

Lettura teatralizzata in lingua italiana e spagnola

26 luglio ore 11 - Biblioteca Alberto Geisser, corso Casale 5

STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE DIVENTÒ SUO AMICO

10 settembre ore 17 - Biblioteca Italo Calvino, lungo Dora Agrigento 94

STORIA DI UNA CANE CHE INSEGNÒ A UN BAMBINO E LA FEDELTÀ

10 ottobre ore 21 - Biblioteca Cesare Pavese, via Candiolo 79

STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA DA LEI STESSA

In occasione della riapertura della biblioteca dopo i lavori di ristrutturazione

L’ingresso è gratuito. Consigliata la prenotazione all’indirizzo biblioteche.prenotazioniattivita@comune.torino.it