Volley A1/F: Monviso Volley alza il muro con Anna Dodson

Classe 2001, 196 centimetri e mezza stagione di esperienza nel massimo campionato italiano con Cuneo. Anna Dodson è la nuova centrale della Monviso Volley per la prossima stagione di A1. Di recente è stata convocata nella lista della nazionale maggiore Usa per la Vnl 2025.

“Anna ci ha colpito subito appena arrivata in Italia per potenza fisica e qualità tecniche. Con il suo arrivo cresce non solo il nostro muro ma anche la capacità offensiva al centro della Wash4green” sottolinea il ds Francesco Cicchiello.

“Sono entusiasta di far parte del Monviso Volley e giocare un’intera stagione in Italia. L'alto livello di gioco, il coinvolgimento della società e dei tifosi e l’atmosfera accogliente hanno reso la scelta facile. Non vedo l’ora che inizi la stagione e di aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi” è il commento della nuova centrale.