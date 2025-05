Non è un paese per giovani. Torino sul fondo della classifica per qualità della vita tra gli under 35

Dove vivono meglio i giovani? Secondo l’ultimo report de Il Sole 24 Ore non a Torino. Ma, questa volta, nel male c’è una nota di conforto. Milano è dietro al capoluogo piemontese, maglia nera in questa speciale classifica. Piccolo gaudio nell’eterno confronto con la locomotiva del nord, capace di attrarre maggiore ricchezza, ma che, con i suoi canoni alle stelle e un costo della vita esorbitante, rende meno agevole la vita per gli under 35.

Metropoli penalizzate

Un’analisi sulla fascia 15-34 anni che non premia in generale le grandi metropoli. Roma è ultima al 107^ posto, Napoli al 104° posto, Milano è 101^. Torino si piazza al 90° posto, comunque sulla parte più bassa delle realtà territoriali prese in esame.

Male nel lavoro

Scendendo nel dettaglio la prima capitale d’Italia non brilla per occupazione giovanile: al 63° posto, gap notevole se rapportato con il settimo posto ottenuto dalla vicina Cuneo. C’è poi la valutazione del posto di lavoro sicuro, a tempo indeterminato. Qui, al contrario, Milano è la realtà capace di garantire una maggiore stabilità lavorativa nei giovani, mentre Torino su questa voce si piazza al 57° posto. I giovani torinesi, poi, non sembrano essere particolarmente soddisfatti della loro condizione lavorativa. Lo sono più, per esempio, quelli astigiani che a livello nazionale sono al secondo posto nel confermare gradimento in quello che fanno. Mentre nell’ex fortino dell’automotive la soddisfazione si ferma al 52° posto.

Meglio per lauree, imprenditoria e spettacoli

Meglio invece le voci che riguardano l’imprenditoria giovanile (21° posto), i laureati (24° posto) e spettacoli (31°).



Caro affitti e famiglia

A penalizzare la realtà torinese ci sono le voci relative all'abitare. Con un gap affitti tra centro e periferia molto marcato (80° posto), così come il canone di locazione (99° posto). Male anche la partecipazione politica: al 92° posto per amministratori comunali under 40.

Ma nemmeno le voci legate alla famiglia sono positive: 93° posto nell’età media al parto e 85° posto per matrimoni.



L'eterna questione della sicurezza percepita

C’è poi il tema sicurezza: in molti dai 14 anni in su non si sentono al sicuro a camminare a Torino da soli nella zona in cui abitano, facendo piombare la città all'86° posto a livello nazionale.