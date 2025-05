Al Q77 gli Statuto in concerto in occasione dei 45 anni di Piazza Statuto Mods

L'ultimo concerto della stagione del Q77, in occasione dei 45 anni di Piazza Statuto Mods!

Sul palco domenica 1° giugno gli Statuto, apriranno la serata con le loro prime canzoni del 1983/84, tra cui “Io Dio”, “Rabbia mod” e “Noi siamo i mods”.



The Mads, i pionieri del mod in Italia, dal 1979, tornano con il loro sound energico e il nuovo album “Time by Time”. Secret Affair, la band di culto inglese, protagonista del mod revival, porta in Italia il loro tour celebrativo dei 45 anni di “Glory Boys”. Una data unica! Dopo il live, dj set con vinili a cura di: Daniel Ciardelli, Enrico Lazzeri, Roberta Pompetti, Renato Traffano, Andrea Franchino, Ciro Argentino e Davide Pecchia! Per una serata completa, solo su prenotazione alle 20:00, apericena preparato dal nostro Chef Andrea Carbonara, con menù speciale e vegano su richiesta.